San Luis y León chocan este sábado en la Jornada 12 (J12) del Clausura 2026. Los dos equipos necesitan sumar puntos para apretar la tabla y asegurar su lugar en la siguiente fase . Aquí tienes el horario y los canales para ver el partido EN VIVO.

Cómo llegan San Luis vs León a la Jornada 12 de la Liga MX

Este sábado se vivirá un duelo en la cancha del Estadio Libertad Financiera entre dos equipos que buscan salir de la parte media y baja de la tabla, pues tanto San Luis como León atraviesan un momento irregular en el Clausura 2026.

El conjunto potosino llega tras empatar 1-1 ante Pachuca, resultado que le permitió sumar, aunque sin dar un salto significativo en la clasificación. Actualmente, se ubica en la posición 12 con 11 puntos. A pesar de ello, destaca el rendimiento de Joao Pedro, quien lidera la tabla de goleo con 10 anotaciones.

León atraviesa un momento más complicado. El equipo hila tres caídas, la última en duelo pendiente de la J9 ante Chivas por 5-0, resultado que los hundió en el puesto 16 con apenas 10 puntos. Javier Gandolfi toma el timón en un vestidor que necesita sumar para frenar el golpe, buscando que su debut se traduzca en puntos y no solo en buenas intenciones.

En el antecedente más reciente, San Luis se impuso como visitante en el Apertura 2025, por lo que buscará repetir el resultado ahora en casa.

Dónde ver EN VIVO el partido San Luis vs León de la J12 - Liga MX

San Luis y León se miden en el césped del Estadio Libertad Financiera a las 19:00 horas del sábado 21 de marzo para disputar los puntos de la J12 del Clausura 2026. Para quienes deseen ver el partido, las pantallas transmitirán el encuentro en vivo a través de streaming. Al silbatazo final, los números definitivos aparecerán en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 21 de marzo, 19:00 horas

Sábado 21 de marzo, 19:00 horas Estadio: Libertad Financiera, San Luis Potosí

Libertad Financiera, San Luis Potosí Transmisión: ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

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