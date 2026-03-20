La Jornada 12 del Clausura 2026 pone frente a frente a Atlas y Querétaro este sábado. Ambos equipos llegan con la mira puesta en escalar posiciones para cumplir sus propios objetivos en la fase regular. Te contamos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Cómo llegan Atlas vs Querétaro a la Jornada 12 de la Liga MX

El sábado, el césped del Estadio Jalisco medirá dos realidades opuestas: el Atlas pelea por amarrar su boleto a la Liguilla después de varios torneos sin clasificarse, mientras el Querétaro busca los puntos que lo saquen del sótano en este Clausura 2026.

El conjunto rojinegro llega motivado tras rescatar un empate ante el bicampeón Toluca (1-1) con un gol de último momento. Actualmente, el equipo tapatío se ubica en la octava posición con 17 puntos y mantiene aspiraciones reales de meterse en la siguiente ronda. Sin embargo, su desempeño ha sido irregular a lo largo del torneo, por lo que necesita mayor consistencia en la recta final.

Por su parte, Querétaro atraviesa un momento complicado. El equipo apenas suma 7 unidades y se encuentra en la parte baja de la tabla general, arrastrando una racha negativa que se agravó tras las derrotas ante Monterrey (4-0) y América (2-1) en las fechas 9 y 10, y el empate sin goles ante Tigres en la jornada pasada. La falta de resultados ha impedido que el equipo encuentre estabilidad en el torneo.

Dónde ver EN VIVO el partido Atlas vs Querétaro de la J12 - Liga MX

Sonará el silbatazo oficial en el Estadio Jalisco este sábado 21 de marzo para el cruce entre Atlas y Querétaro. La pelota rueda a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) dentro de la Jornada 12 del Clausura 2026. La transmisión en vivo corre por cuenta del streaming, mientras que EL INFORMADOR tendrá el minuto a minuto en tiempo real y claro, dará a conocer el resultado final.

Fecha y hora: Sábado 21 de marzo, 17:00 horas

Sábado 21 de marzo, 17:00 horas Estadio: Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión: ViX Premium

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

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