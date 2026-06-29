Países Bajos y Marruecos se enfrentarán este lunes 29 de junio por un lugar en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un partido que trasciende lo deportivo por el contexto social que lo rodea. El duelo, que se disputará en territorio mexicano, concentrará la atención de miles de aficionados debido al fuerte vínculo entre ambas naciones, marcado por la numerosa comunidad de origen marroquí que reside en territorio neerlandés.

La eliminatoria pondrá en juego mucho más que la clasificación a la siguiente ronda. En esta nota te contamos a qué hora se juega el partido, dónde verlo en vivo y por qué este enfrentamiento ha generado una expectativa especial en ciudades como Ámsterdam, Róterdam, Utrecht y La Haya, donde las autoridades han reforzado las medidas de seguridad ante la alta convocatoria de aficionados, esto, a decir de la agencia EFE.

¿Cómo llegan Países Bajos y Marruecos?

La Selección de Marruecos se presenta en un momento histórico para su futbol. Ubicados en el séptimo puesto del ranking FIFA, superando incluso a su rival en turno, los Leones del Atlas buscan consolidar el proyecto dirigido por Mohamed Ouahbi. Su plantilla cuenta con una fuerte influencia neerlandesa, destacando figuras como Ismael Saibari, jugador del PSV, además de Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat y Anass Salah-Eddine, quienes nacieron y se formaron en los Países Bajos. Este duelo también estará marcado por el homenaje a Abdelhak Nouri, exjugador de origen marroquí cuyo dorsal 34 se ha convertido en un símbolo de unión para ambas escuadras.

Por su parte, la escuadra de los Países Bajos avanzó a esta instancia como primera de su grupo. Sin embargo, el equipo dirigido por Ronald Koeman enfrenta un reto estadístico importante: desde el regreso del estratega al banquillo en 2023, la selección naranja no ha conseguido derrotar a ningún rival posicionado entre los 25 mejores del mundo. El historial mundialista entre ambos registra una victoria para los europeos en 1994, seguida de un triunfo marroquí en un amistoso de 1999 y otra victoria neerlandesa en 2017. Hoy, tres décadas después de su primer choque en un Mundial, ambas selecciones medirán fuerzas en un contexto de alta exigencia.

Dónde ver EN VIVO el partido Países Bajos vs Marruecos - 16avos de Final del Mundial 2026

Países Bajos y Marruecos se jugarán este lunes 29 de junio su permanencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se enfrenten en los 16avos de final con un lugar en los octavos como recompensa para el vencedor. El partido comenzará a las 19:00 horas y se disputará en el Estadio Monterrey, en Nuevo León.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo por televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming.

Fecha y hora: Lunes 29 de junio de 2026, 19:00 horas

Lunes 29 de junio de 2026, 19:00 horas Estadio: Estadio Monterrey, Nuevo León, México

Estadio Monterrey, Nuevo León, México Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App y Azteca 7

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

***Con información de EFE

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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