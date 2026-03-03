Para continuar con la actividad de mitad de semana en el Clausura 2026 la agenda trae un atractivo cruce entre América y Juárez, correspondiente a la Jornada 9 (J9) de la Liga MX. Con la fase regular ya en su tramo decisivo, el conjunto azulcrema pretende no salir de los primeros puestos, mientras el cuadro fronterizo encara el reto de sumar puntos que le permitan subir para aspirar a otra cosa. El encuentro se llevará a cabo este miércoles y, en caso de que gustes verlo, te compartimos el horario y los canales para seguir la transmisión EN VIVO.

América ocupa la octava posición de la Tabla General con 11 puntos tras ocho jornadas, con tres victorias, dos empates y tres derrotas. El conjunto azulcrema ha mostrado altibajos, pero mantiene diferencia de goles positiva y margen para escalar peldaños.

Mientras tanto, Juárez se ubica en el puesto 15 con 7 unidades en siete partidos (tiene pendiente el duelo de la fecha 7 ante Querétaro). El equipo fronterizo ha tenido dificultades defensivas y necesita mayor consistencia para acercarse a zona de Liguilla antes de que sea demasiado tarde.

Dónde ver EN VIVO el partido América vs Juárez de la J9 - Liga MX

Este miércoles 4 de marzo, América recibirá a Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, como parte del calendario de la J9 del Clausura 2026. El partido iniciará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por streaming. También podrás conocer cómo quedó el juego en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Miércoles 4 de marzo, 21:00 horas

Miércoles 4 de marzo, 21:00 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Transmisión: ViX Premium

*Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

