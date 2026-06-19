Guillermo Ochoa sería titular ante Chequia tras plática con Javier Aguirre

La clasificación anticipada de la Selección Mexicana a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 no solo trajo tranquilidad al cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, sino que también abrió la posibilidad de que algunos futbolistas con pocos minutos puedan tener actividad en el último compromiso de la fase de grupos.

Entre ellos destaca un nombre que ha marcado época en el futbol nacional: Guillermo Ochoa.

El experimentado guardameta continúa esperando la oportunidad de disputar sus primeros minutos en la actual Copa del Mundo. Aunque Raúl "Tala” Rangel se ha consolidado como el titular en los encuentros frente a Sudáfrica y Corea del Sur, la situación podría cambiar para el duelo contra la República Checa.

El acuerdo entre el estratega y el guardameta

Según información difundida por medios allegados al tricolor, existiría un entendimiento previo entre el entrenador Javier Aguirre y el arquero azteca que permitiría a Ochoa aparecer en el tercer partido de la fase de grupos si México lograba asegurar su clasificación de manera anticipada.

De acuerdo con los medios, hubo un acuerdo desde hace tiempo en el que si México conseguía avanzar y obtenía el boleto como primero de grupo después del segundo partido, la posibilidad para que Ochoa jugara en el tercero es sumamente amplia.

La versión ha generado expectativa entre los aficionados , quienes ven en el posible regreso de Ochoa una oportunidad para que uno de los referentes históricos del Tri vuelva a tener protagonismo en una Copa del Mundo.

Pese a la información que circula alrededor del posible acuerdo, la última palabra la tendrá Javier Aguirre , quien deberá decidir si mantiene la base titular que ha conseguido dos victorias consecutivas o si opta por realizar modificaciones pensando en la ronda de eliminación directa.

El conjunto mexicano llega al compromiso contra Chequia con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo del torneo tras sumar seis puntos.

Ese escenario abre la puerta para que algunos futbolistas que han tenido menos participació n reciban minutos, mientras que otros podrían descansar para llegar en mejores condiciones físicas a los Dieciseisavos de Final.

En ese contexto, Guillermo Ochoa aparece como uno de los principales candidatos para ingresar al once inicial.

Ochoa busca agrandar una carrera histórica en su sexta Copa del Mundo

La trayectoria de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana lo ha convertido en una de las figuras más emblemáticas del futbol nacional.

El arquero ha sido convocado para seis ciclos mundialistas y ya acumula participación en cinco Copas del Mundo diferentes.

Su recorrido comenzó en Alemania 2006, torneo en el que permaneció como suplente sin disputar minutos. Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, repitió esa condición detrás de Óscar Pérez.

La historia cambió en Brasil 2014, cuando se adueñó de la titularidad y firmó actuaciones que lo catapultaron al reconocimiento internacional, especialmente por su exhibición frente a Brasil.

Más tarde defendió la meta tricolor en Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora, en el Mundial 2026, si Javier Aguirre decide alinearlo ante Chequia, Ochoa no solo sumaría minutos en una sexta Copa del Mundo, sino que reforzaría un legado que pocos futbolistas en la historia del futbol internacional han conseguido construir.

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AR