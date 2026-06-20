¿Qué selecciones ya están eliminadas del Mundial 2026?

Los grupos A, B, C y D del Mundial 2026 han completado dos jornadas y ya empiezan a definir su destino, con selecciones clasificadas —e incluso con el primer lugar asegurado— y otras que se han despedido prematuramente.

El formato de 48 selecciones y 12 grupos agrega la fase de dieciseisavos de final, a la que se puede acceder incluso como tercer lugar de grupo; sin embargo, a tan solo nueve días de iniciado el torneo, ya hay dos selecciones eliminadas.

Haití, en el Grupo C, y Turquía, en el D, sellaron su eliminación anoche al perder su segundo partido de manera consecutiva.

Haití, que en la primera jornada cayó 1-0 ante Escocia, se encontró con Brasil en la fecha 2 y fue superado por marcador de 3-0.

Brasil llegó a 4 puntos y asumió el liderato del grupo, seguido de Marruecos, que alcanzó la misma cantidad de unidades al vencer 1-0 a los escoceses.

Como el primer criterio de desempate es el enfrentamiento directo y no la diferencia de goles, incluso si Haití ganara por goleada su último partido ante Marruecos y Escocia perdiera frente a Brasil, la selección caribeña quedaría en el último lugar del Grupo C.

Turquía también quedó condenada al último lugar de su grupo —el D— tras perder 1-0 ante Paraguay.

Los sudamericanos llegaron a 3 puntos e igualaron a Australia, que en la primera jornada venció 2-0 a los turcos.

Con Estados Unidos afianzado en el liderato del sector con 6 puntos, producto de victorias sobre Paraguay y Australia, Turquía ya no tiene posibilidades de ocupar el segundo ni el tercer puesto.

La afición haitiana esperó mucho para volver a ver a su selección en un Mundial, pero el equipo se quedó sin opciones muy pronto en el torneo. EFE/A. Estévez

México y Estados Unidos avanzan como líderes de grupo

México se convirtió en el primer equipo clasificado el jueves, cuando venció 1-0 a Corea del Sur y aseguró el primer lugar del Grupo A, una ventaja que le permitirá permanecer en la Ciudad de México para la fase de dieciseisavos de final, donde enfrentará a un tercer lugar de otro grupo.

Estados Unidos también aprovechó su localía y se adueñó de la cima del Grupo D, una posición que mantendrá incluso si pierde su último partido de la fase de grupos.

Canadá, el otro anfitrión del torneo, también tiene asegurado un lugar en los dieciseisavos de final, aunque si avanza como primero o segundo de grupo se definirá el miércoles de la próxima semana en su duelo ante Suiza, con la que está empatado con 4 puntos.