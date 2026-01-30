Los principales clubes del futbol inglés están obteniendo aún más beneficios esta temporada gracias al dinero de los premios en la Champions League.

Se espera que los seis equipos ingleses embolsen al menos un total combinado de 600 millones de dólares en premios de la UEFA. Los cinco clasificados directos el miércoles recibirán un extra de 24 millones de dólares: Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City.

"Cada uno de ellos podría fácilmente ganar cerca de 100 millones de euros (120 millones de dólares) y aquellos que lleguen a las semifinales y la final ganarán más", dijo Kieran Maguire, académico de finanzas del fútbol y coanfitrión del podcast The Price of Football.

Eso enviaría a Inglaterra más de un euro de cada cinco del fondo total de premios de la UEFA, cercano a los 2 mil 500 millones de euros, que el organismo europeo de fútbol compartirá entre los 36 clubes de la Liga de Campeones esta temporada.

Es el tipo de poder financiero que ayudó a empujar a Real Madrid, Barcelona y Juventus a intentar lanzar la Superliga hace cinco años en un intento para no quedarse atrás. La reacción adverso en Inglaterra tumbó el proyecto.

La porción de los premios para España se verá aún más afectada por el hecho de que Athletic Bilbao y Villarreal ni siquiera lograron acceder a los repechajes.

Italia ni siquiera tiene seguro presencia en los octavos de final porque el Inter, su equipo mejor clasificado y que alcanzó dos de las últimas tres finales de la Champions, quedó en el décimo lugar en la clasificación. Juventus terminó en el puesto 13 y Atalanta en el 15.

El dominio inglés se alimenta de tres décadas de crecientes riquezas de los acuerdos de transmisión global de la Premier, que valen miles de millones de dólares cada temporada.

AP

Imponen su propia ley

Los equipos ingleses, los que mejor presupuesto manejan de Europa, han logrado ocupar cinco de los primeros ocho puestos de la tabla. El Newcastle, el único que se quedó fuera, tendrá un cruce favorable en la repesca y, además, los ingleses tienen muy encarrilado conseguir un puesto extra el año que viene.

La superioridad de la Premier League no ofrece dudas. Es la liga más potente del mundo, la que mejores traspasos aglutina, mejor salarios ofrece y mayores audiencias genera. Nadie, o casi nadie, duda de que está varios escalones por encima del resto y a lo largo de una fase de grupos larga con ocho partidos y equipos de todas las categorías, son los que más dominan.

EFE