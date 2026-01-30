Real Madrid, de vuelta a las dudas

El Real Madrid cayó ante el Benfica en un partido en el que fue superado desde el principio. Mourinho, el maestro, pudo con Arbeloa, el alumno. Y podrían reencontrarse en las eliminatorias previas a los octavos de final, ya que el conjunto blanco se quedó fuera del top ocho y deja escapar uno de los objetivos de este mes de enero, como ya hizo al caer en la Supercopa de España y al ser eliminado por el Albacete en la Copa del Rey.

Tercera derrota en ocho partidos de Champions. También ante un Liverpool y un Manchester City de Pep Guardiola que ganó en el Bernabéu y que podría ser rival del Real Madrid en octavos.

Sin decir adiós a un título, como sí ocurrió en dichos precedentes, el Real Madrid recibió una mala noticia en la última jornada de la fase liga de la Champions: la fallida intención de ahorrarse una eliminatoria de alto riesgo que proporcionaría al Real Madrid un febrero con solo un partido a la semana y que permitiría seguir trabajando en una de sus debilidades de lo que va de temporada: el aspecto físico.

La salida de Xabi Alonso el 12 de enero, por sorpresa a pesar de caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, marca la temporada del Real Madrid. Una salida que no produjo un efecto inmediato, ya que el Real Madrid de Arbeloa cayó eliminado dos días más tarde ante el Albacete, rival de Segunda División, en octavos de final de la Copa del Rey.

Ahora, el Real Madrid de Arbeloa vuelve a centrar su atención en LaLiga sabiendo que necesita mejorar.

Los merengues reciben al Rayo Vallecano, su vecino de la capital española, el domingo. Gracias a una racha de cinco victorias, el cuadro merengue ha logrado reducir su déficit con el líder Barcelona a solo un punto.

El Rayo ha perdido tres partidos consecutivos en todas las competiciones y se encuentra en el puesto 16 de LaLiga, cerca de la zona de descenso.

A pesar de esto, las sensaciones no son nada halagadoras tras caer estrepitosamente en el estadio da Luz de Lisboa.