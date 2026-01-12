La Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 concluyó el pasado 11 de enero y los equipos ya comienzan a ocupar lugares dentro de la tabla general de posiciones de la Liga MX. Chivas, tras su victoria 2-0 contra Pachuca en el Estadio AKRON, ha logrado acumular sus primeros tres puntos .

Luego de su victoria en casa, el conjunto liderado por Gabriel Milito ha conquistado el segundo lugar de la tabla , tan solo por debajo de Necaxa y sobre Tigres UANL, el finalista del Apertura 2025, quien sucumbió ante el poderío del infierno desatado por los Diablos Rojos en una final que los colocó como bicampeones del certamen del balompié de la Liga MX.

La posición de Chivas en el Clausura 2026. ¿Logrará el Rebaño Sagrado mantener esa racha? X / @LigaBBVAMX

El partido contra Pachuca

El encuentro del pasado 10 de enero en el Estadio AKRON marcó la presentación, no solo de Chivas en el nuevo torneo semestral de la liga mexicana, sino también el de sus elementos recién adquiridos: Brian Gutiérrez, el recién llegado de la Major League Soccer (MLS), quien se consolidó como uno de los mejores jugadores del partido al brindar una asistencia y fungir como el péndulo del equipo rojiblanco; y Ángel Sepúlveda, quien hizo su aparición y disputó sus primeros minutos en su segunda etapa con los de Verde Valle.

Desde el arranque del partido, el Guadalajara dominó las acciones, impulsado por un ambiente único en la tribuna. El empuje y aliento de la afición se hicieron sentir en la cancha, mientras el conjunto de Milito dejaba una grata impresión en su debut dentro del torneo.

El primer gol llegó gracias a la asistencia de Brian Gutiérrez, quien, dentro del área, cedió el balón a Armando “Hormiga” González, que terminó por colocar la diana .

Aunque Chivas pudo ampliar el marcador en varias ocasiones, cerca del descanso, Efraín Álvarez ingresó al área y asistió al segundo poste a Daniel Aguirre, quien cerró de gran manera la jugada para colocar el 2-0 antes del entretiempo , en el cual llegó el debut de Ángel Sepúlveda en su segunda etapa, mientras que González salió del campo entre aplausos de la afición.

Los seguidores rojiblancos le dieron una cálida bienvenida al “Cuate”, con la ilusión de que su regreso sea más exitoso que su paso por el club hace ocho años.

Chivas mantuvo el dominio, controló a Pachuca y no permitió que el cuadro hidalguense generara peligro ni consiguiera anotaciones .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF