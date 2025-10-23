GP de México tendrá transporte especial para llegar al Autódromo; precios y de dónde sale

La Ciudad de México pondrá en marcha un operativo especial de movilidad para facilitar el acceso al Gran Premio de México 2025, que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Durante la realización del evento, no habrá estacionamiento en el recinto, por lo que se habilitarán rutas exclusivas de transporte para los asistentes. Los autobuses saldrán desde estaciones de Transportación Remota hacia el Autódromo y regresarán al término del evento.

Puntos de salida y horarios

Las estaciones de Transportación Remota estarán ubicadas en:

Estadio Azteca (Calzada de Tlalpan y Circuito Azteca)

Plaza Carso (Presa Falcón 369)

Auditorio Nacional (Av. Paseo de la Reforma 50)

Expo Santa Fe México (Av. Santa Fe 270)

Hipódromo de las Américas (Av. del Conscripto 311)

El servicio operará de 07:00 a 19:00 horas, con unidades de la RTP, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) y el Organismo Regulador de Transporte (ORT).

Los costos serán de $150 por viaje sencillo y $300 viaje redondo. El pago se realizará exclusivamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada, disponible y recargable en los puntos de abordaje (costo de $15).

Los autobuses llegarán por tres accesos:

Eje 3 Sur Añil (frente a Puerta 7 del Palacio de los Deportes)

Viaducto Río Piedad (entre Puertas 8 y 9)

Eje 4 Oriente (entre Puertas 12 y 13)

Para el retorno, el punto único de salida será en Eje 3 Sur Añil esquina Churubusco, disponible de 15:30 a 19:00 horas.

Servicio Ticket2Ride

Por otro lado, también estará disponible el servicio Ticket2Ride, adquirido por día a través de Ticketmaster, con transporte de ida y vuelta desde cinco ubicaciones: Mundo E, Interlomas, Perisur, Condesa y Plaza Lindavista. Su costo será de $350 por persona (más cargos).

Asimismo, los asistentes podrán compartir automóvil mediante el sistema de carpool “Tribbu”, disponible en la aplicación del México GP. Al unirse con el código F1MEXICO, los usuarios podrán coordinar viajes compartidos, reducir gastos y contribuir a un evento más sostenible.

