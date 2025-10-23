'Chofis' López deja al Pachuca con miras rumbo a la Liga Árabe

A pocos días de que concluya la fase regular del Torneo Apertura 2025, el Club Pachuca hizo oficial la salida de Javier “Chofis” López a través de un comunicado de prensa.

Este jueves, los Tuzos agradecieron al futbolista surgido de las fuerzas básicas de Chivas, quien defendió la camiseta hidalguense durante tres temporadas.

“El Club de Futbol Pachuca quiere expresar su más sincero agradecimiento a Eduardo López por su dedicación, esfuerzo y compromiso durante su estancia en el equipo.

“Valoramos su contribución al éxito del club desde su llegada en 2022, siendo parte importante en la obtención de títulos nacionales e internacionales. Le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos”, se lee en el comunicado oficial.

Tras el anuncio, comenzaron a circular diversos rumores sobre las razones detrás de su salida. Algunos apuntaban a diferencias con la directiva o con el técnico Jaime Lozano, así como a una posible baja de rendimiento o problemas físicos. No obstante, todas estas versiones fueron descartadas.

El verdadero motivo de la salida de “Chofis” López sería la posibilidad de emigrar al futbol de Arabia Saudita, donde varios clubes han mostrado interés en sus servicios. El mediocampista estaría en conversaciones para incorporarse a la liga que actualmente cuenta con figuras como Cristiano Ronaldo y Julián Quiñones.

Durante su paso por Pachuca, el exjugador de Chivas disputó 72 partidos, en los que anotó 11 goles y dio 11 asistencias, destacando una de ellas en el Mundial de Clubes.

A pesar de su talento y técnica individual, con los Tuzos solo logró conquistar un título de Liga MX, obtenido en la final del Apertura 2022, cuando Pachuca goleó al Toluca.

SV