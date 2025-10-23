Chivas se prepara para el Clásico Tapatío con incertidumbre y ausencias

Después de caer ante Querétaro en la pasada jornada, Guadalajara ha comenzado a trabajar de cara al duelo ante Atlas de este fin de semana. Sin embargo, el equipo rojiblanco llegará al Clásico Tapatío con incertidumbre y varias ausencias.

En el juego ante Gallos Blancos, dos de sus elementos más importantes abandonaron el campo por lesión: Bryan González y Armando González. Además, Richard Ledezma fue expulsado, por lo que el equipo tapatío podría tener hasta tres bajas sensibles ante los rojinegros.

Richard Ledezma es la única baja segura para el Clásico Tapatío debido a su expulsión. El futbolista mexicoamericano ha sido pieza clave en el esquema de Gabriel Milito, ya que ha disputado 13 partidos, 10 de ellos como titular. Su ausencia será significativa para el duelo de este fin de semana.

Por su parte, Bryan González es el referente del costado izquierdo en la zaga defensiva de Chivas. El “Cotorro” se ha consolidado como el mejor refuerzo del presente campeonato gracias a su desempeño tanto en defensa como en ataque, por lo que su posible ausencia representaría una dura baja para el equipo.

Ante su posible baja, José Castillo podría ocupar la banda izquierda, lo que obligaría a realizar ajustes en la línea defensiva.

Otro jugador que está en duda es Armando González, actual goleador del equipo. Su ausencia sería igualmente significativa para el estratega argentino de cara al Clásico Tapatío. Por ahora, la “Hormiga” realizó trabajo regenerativo y será hasta mañana cuando se determine si podrá ser elegible para el compromiso en la cancha del Estadio Akron.

El Guadalajara realizó trabajo regenerativo este jueves y cerrará su preparación este viernes. Por la tarde-noche se dará a conocer la lista de jugadores disponibles que podrá elegir Gabriel Milito para su primer enfrentamiento ante el acérrimo rival de la ciudad.

SV