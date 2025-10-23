El defensa central del Atlas, Adrián Mora, aseguró que el equipo rojinegro llega con la motivación a tope para disputar el Clásico Tapatío ante las Chivas del Guadalajara, duelo que se celebrará este sábado en el Estadio Akron.

“El Clásico siempre es algo especial y en la semana lo tienes en cuenta. Siento que el equipo ha trabajado muy bien para eso y estamos listos y preparados para enfrentarlos”, expresó el zaguero de 28 años, originario de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Mora reconoció que el triunfo del pasado miércoles sobre León llenó de confianza al plantel y los deja bien encaminados rumbo al compromiso más importante del semestre. “Estamos muy contentos con el triunfo y ya preparados para el Clásico”, afirmó.

El defensor, quien vivirá su segundo Clásico Tapatío, recordó la intensidad con la que se viven estos partidos. “Yo lo viví con mucha pasión y eso Atlas lo contagia para dar lo mejor y tratar de ganar siempre”, mencionó.

Adrián Mora jugó su primer Clásico el torneo anterior, cuando los Zorros se impusieron 3-2 al Guadalajara en el Apertura 2024, y ahora busca repetir la historia para mantener vivas las aspiraciones de su equipo en el Apertura 2025.

YC