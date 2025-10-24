México vence a Camerún y se clasifica a los Octavos de Final del Mundial Sub-17 Femenil

De la mano de Citlalli Reyes, la Selección Mexicana se clasificó para los Octavos de Final del Mundial Sub-17 Femenil tras vencer por 1-0 a su similar de Camerún. La jugadora que milita con el San Diego Surf Soccer Club anotó por segundo partido consecutivo para otorgarle la victoria al Tricolor y convertirse en la figura principal del equipo en la competencia.

Después de dos ediciones del Mundial Sub-17 Femenil sin poder avanzar de la fase de grupos, México rompió con esa racha al posicionarse en el segundo lugar del grupo B con seis puntos. Las aztecas sólo se quedaron por detrás de Corea del Norte, actual equipo campeón de la competencia y que, además, presentó paso perfecto en el certamen que se está disputando en Marruecos.

Las comandadas por Miguel Gamero llegaban al encuentro contra el conjunto africano con la obligación de ganar para asegurar su boleto a la siguiente fase. Por ello, las mexicanas se mostraron dominantes desde el inicio del encuentro, pero las imprecisiones en el ataque, les impidieron concretar el tanto que les diera la superioridad en el marcador.

Por su parte, Camerún no representó un rival difícil de sobrellevar. Presentó tímidos arribos a la cabaña de Valentina Murrieta, quien tuvo una jornada tranquila y logró resolver los disparos de mayor peligro sin inconveniente alguno.

Para la parte complementaria, la escuadra azteca consiguió mantener el control de las acciones, pero la contundencia fue lo que más se le complicó. Sin tener ideas claras en las construcciones de jugadas a la ofensiva, México tuvo que aprovechar un tiro libre para intentar anotar el gol. Con un cobro a balón parado, Reyes sacó un fogonazo y con complicidad de la portera africana, la pelota se coló para poner el gol de la victoria al minuto 87’.

La última vez que México logró avanzar a los Octavos de Final ocurrió en la edición de Uruguay 2018, en esa misma ocasión, las aztecas llegaron hasta el partido por el título, mismo que perdieron contra España, conformándose con el subcampeonato, el mejor resultado para el Tri en un Mundial Sub-17.

El próximo rival de México en los Octavos de Final se definirá del choque entre Paraguay y Japón. El representativo que concluya en la segunda posición del Grupo F enfrentará al combinado mexicano el miércoles 29 de octubre.

