Liga MX: Estos serán los partidos de la Jornada15 que van por TV abierta

El Torneo Apertura de la Liga MX, Jornada 15 (J15), avanza hacia su fase decisiva, la cual se disputará del 24 al 26 de octubre

Por: El Informador

El campeonato de la Jornada 15 (J15) de la Liga MX entra en un momento importante para los equipos. IMAGO7/ ARCHIVO

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX avanza hacia su fase decisiva y llega a la Jornada 15 (J15), la cual se disputará del 24 al 26 de octubre. A continuación, te decimos qué partidos de la J15 se transmitirán por TV abierta.

Estos son los partidos de la J15 que podrás ver por TV abierta

Azteca 7

  • Partido: Mazatlán FC contra América
  • Fecha: viernes 24 de octubre
  • Sede: Estadio El Encanto
  • Hora: 19:00 horas

Mazatlán apenas ha podido acumular 12 puntos, tras haber ganado solo dos juegos, empatado seis y perdido seis más. Actualmente se encuentra en la posición 15 de la Tabla General.

  • Partido: Tigres UANL contra Tijuana
  • Fecha: sábado 25 de octubre
  • Sede: Estadio Universitario
  • Hora: 17:00 horas

Los Tigres llegan con una racha de victorias y buscarán sumar un tercer triunfo consecutivo cuando reciban a Tijuana. Por otro lado, los Xolos lograron plantarle cara al líder Toluca y empataron sin goles.

Canal 5

  • Partido: Cruz Azul contra Monterrey
  • Fecha: sábado 25 de octubre
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario 
  • Hora: 21:05 horas

Cruz Azul solo ha perdido un juego en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y, en sus últimos tres encuentros, suma un triunfo y dos empates. Sin embargo, en el partido pasado dosificó a la mayoría de sus titulares para darles descanso.

Por su parte, Monterrey también llegará fortalecido, en el tercer puesto con 30 unidades, resultado de nueve victorias, tres empates y dos derrotas.

La J15 del Torneo Apertura 2025 es la oportunidad en que los equipos buscan mantenerse cerca de la Liguilla.

