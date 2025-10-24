Liga MX: Estos serán los partidos de la Jornada15 que van por TV abierta

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX avanza hacia su fase decisiva y llega a la Jornada 15 (J15), la cual se disputará del 24 al 26 de octubre. A continuación, te decimos qué partidos de la J15 se transmitirán por TV abierta.

Estos son los partidos de la J15 que podrás ver por TV abierta

Azteca 7

Partido: Mazatlán FC contra América

Fecha: viernes 24 de octubre

Sede: Estadio El Encanto

Hora: 19:00 horas

Mazatlán apenas ha podido acumular 12 puntos, tras haber ganado solo dos juegos, empatado seis y perdido seis más. Actualmente se encuentra en la posición 15 de la Tabla General.

Partido: Tigres UANL contra Tijuana

Fecha: sábado 25 de octubre

Sede: Estadio Universitario

Hora: 17:00 horas

Los Tigres llegan con una racha de victorias y buscarán sumar un tercer triunfo consecutivo cuando reciban a Tijuana. Por otro lado, los Xolos lograron plantarle cara al líder Toluca y empataron sin goles.

Canal 5

Partido: Cruz Azul contra Monterrey

Fecha: sábado 25 de octubre

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Hora: 21:05 horas

Cruz Azul solo ha perdido un juego en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y, en sus últimos tres encuentros, suma un triunfo y dos empates. Sin embargo, en el partido pasado dosificó a la mayoría de sus titulares para darles descanso.

Por su parte, Monterrey también llegará fortalecido, en el tercer puesto con 30 unidades, resultado de nueve victorias, tres empates y dos derrotas.

La J15 del Torneo Apertura 2025 es la oportunidad en que los equipos buscan mantenerse cerca de la Liguilla.

