Gabriel Milito, superpreocupado por los 3 futbolistas de Chivas que puede perder pronto ante el mismo equipo

El buen momento que atraviesa Chivas en la Liga MX, bajo la dirección de Gabriel Milito, podría traer consecuencias para su plantilla, ya que hay tres jugadores del equipo que podrían estar en la mira del futbol europeo.

De acuerdo con el periodista Pepe del Bosque, estos futbolistas interesan al FC Copenhague, de Dinamarca:

Roberto Alvarado

Diego Campillo

Y Daniel Aguirre

El gran precio de los jugadores de Chivas

Sin embargo, la negociación podría complicarse, ya que Chivas suele fijar precios elevados por sus jugadores con el objetivo de blindar su plantilla y mantener la competitividad interna, situación que podría llevar al equipo danés a dar un paso atrás.

En caso de concretarse la salida de estos tres elementos claves, el equipo rojiblanco podría ver afectada su continuidad en el Clausura 2026 de cara al próximo semestre, lo que sería un reto para Gabriel Milito.

Un ejemplo del alto valor de mercado de los jugadores de Chivas es Diego Campillo, defensa central de 24 años, quien tiene un precio estimado de 2 millones de euros, es decir, alrededor de 41.2 millones de pesos mexicanos.

Los números que respaldan a los jugadores

El talento de estos tres futbolistas está respaldado por sus números; a continuación, te presentamos sus estadísticas.

Jugador Partidos jugados Goles convertidos Asistencias aportadas Roberto Alvarado 162 32 30 Daniel Aguirre 26 3 4 Diego Campillo 29 1 2

Chivas califica a la Liguilla del Clausura 2026

El pasado domingo 5 de abril, Chivas se convirtió en el primer equipo en asegurar su lugar en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, después de mantenerse como líder general tras 13 jornadas disputadas.

En total, el Guadalajara suma 31 puntos, producto de 10 victorias, un empate y solo dos derrotas.

Detrás de Chivas se encuentran equipos como Cruz Azul (27 puntos), Toluca (26) y Pachuca (25), que aún buscan mantener su lugar en la fase final.

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