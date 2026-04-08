El América vivió un momento de tensión este miércoles 8 de abril, luego de que el avión en el que regresaban a la Ciudad de México presentara una falla mecánica en pleno vuelo. El equipo azulcrema volvía tras su compromiso ante el Nashville SC en Estados Unidos, correspondiente a la Copa de Campeones de la Concacaf, cuando se registró el incidente que obligó a modificar su ruta original.

De acuerdo con reportes de distintos medios deportivos, la aeronave despegó desde Nashville con destino a la capital mexicana; sin embargo, durante el trayecto se detectó una anomalía técnica que derivó en el aterrizaje de emergencia en la ciudad de Miami, en Florida. Tanto jugadores como cuerpo técnico llegaron sin contratiempos mayores, aunque el itinerario del equipo se vio completamente alterado.

Según información difundida por Récord y el periodista David Medrano, la situación fue controlada y no representó un riesgo grave para los jugadores.

No obstante, el plantel del América permanece varado en territorio estadounidense mientras se reorganiza su traslado de regreso a México. Se prevé que los futbolistas vuelvan en aviones comerciales divididos en pequeños grupos, lo que podría alterar en cierto modo su planificación deportiva de cara a los próximos partidos.

X / @medranoazteca

América "no da una"

El incidente aéreo se suma a un momento deportivo complicado para las Águilas. Apenas un día antes, el equipo dirigido por André Jardine empató sin goles frente al Nashville en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions, resultado que dejó sensaciones negativas por la falta de contundencia.

Con ese marcador, América acumuló cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria. Previamente, igualó 1-1 ante Philadelphia Union en el mismo torneo internacional; posteriormente cayó 1-0 frente a Pumas en la Jornada 12 del Clausura 2026, y el fin de semana pasado empató ante Santos Laguna en la fecha 13 del campeonato local.

El rendimiento irregular ha encendido las alarmas en el entorno azulcrema, especialmente considerando la exigencia histórica del equipo. Su siguiente duelo será uno de los más importantes del torneo, el Clásico Joven frente a Cruz Azul, correspondiente a la J14 de la Liga MX.

Actualmente, América se ubica en la sexta posición de la Tabla General con 18 puntos, una posición que, pese a lo negro del panorama, lo mantiene en zona de clasificación.

Lo que le falta al América en la actual campaña

El calendario inmediato del América no es nada sencillo. Además del enfrentamiento ante Cruz Azul, el equipo deberá enfocarse en el duelo de vuelta ante Nashville, programado para el próximo martes 14 de abril, donde buscará su pase a las semifinales de la Concachampions.

Luego, el sábado 18 de abril, las Águilas enfrentarán al Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano, en un partido correspondiente a la J15 que luce como una prueba exigente. En la fecha 16, visitarán a León en el Bajío, y cerrarán la fase regular el 25 de abril ante Atlas en condición de locales.

El margen de error es cada vez menor para los de Coapa. Además de la obligación de avanzar en el torneo internacional, América debe sumar puntos de forma consistente en la Liga MX para asegurar su lugar en la Liguilla, ya que los recientes resultados lo han colocado en una situación comprometida dentro de la Tabla General.

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