Hasta hoy 8 de abril de 2026, Atlas no cuenta con un comprador confirmado de manera oficial, pese a la cantidad de versiones que han circulado en torno a la posible venta del club. Desde julio de 2025, cuando Grupo Orlegi anunció oficialmente el inicio del proceso para desprenderse de la institución, distintos nombres han surgido como posibles interesados; sin embargo, uno de ellos ha sido mencionado de manera constante como el perfil más cercano a concretar la operación.

El nombre de José Miguel Bejos es el que, a decir de muchos, es quien habría comprado al equipo. A inicios de marzo pasado, se reportó que el proceso de transferencia de los derechos del Atlas presentaba avances importantes y que la administración de Grupo Orlegi ya se encontraba en una fase de transición. En ese escenario, Bejos, dueño de los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Beisbol, aparecía como el aspirante con mayores posibilidades de adquirir la franquicia, respaldado por un grupo de inversionistas.

Incluso entonces, el propio Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, confirmó desde España que existían negociaciones activas, y detalló que el proceso de venta se llevaba a cabo mediante un banco de inversión estadounidense y que había entre tres y cuatro grupos interesados en adueñarse de los rojinegros.

Irarragorri también reconoció que José Miguel Bejos formaba parte de los interesados más avanzados, aunque dejó claro que no existía exclusividad con ningún grupo. Señaló que las negociaciones continuaban de cara al verano, periodo en el que podría definirse el futuro del equipo tapatío.

¿Quién es José Miguel Bejos?

José Miguel Bejos es un empresario mexicano, economista egresado de la Universidad Anáhuac, con experiencia en diversos sectores como la construcción, la publicidad y el deporte. En este último ámbito, se desempeña como presidente ejecutivo de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Beisbol desde el año 2018.

Además, es socio fundador de la empresa Imágenes y Muebles Urbanos (IMU), compañía especializada en mobiliario urbano y publicidad exterior, y ha participado en distintos proyectos dentro del sector de la construcción.

¿Por qué Atlas está a la venta?

La posible salida de Grupo Orlegi del Atlas tiene que ver con los lineamientos de la Liga MX para que no haya multipropiedad en el futbol mexicano.

Una vez alcanzado un acuerdo, con quien sea el comprador, el siguiente paso será la presentación del expediente ante la Asamblea de Dueños de la Liga MX, que será la encargada de revisar la procedencia de los recursos y aprobar la sustitución de afiliación.

De cumplirse todos los requisitos regulatorios, se estima que la venta se concrete durante el verano de 2026, antes de que inicie el ciclo futbolístico 2026-2027.

Lo que se ha dicho hasta HOY

Desde que Grupo Orlegi hizo oficial su plan de vender al Atlas, han surgido versiones sobre el futuro del equipo. La gestión del grupo, que inició en 2019 tras la adquisición a Grupo Salinas, dejó una huella histórica para el club.

Durante este periodo, Atlas rompió una sequía de 70 años sin títulos y consiguió un bicampeonato en la Liga MX al ganar el Apertura 2021 y el Clausura 2022, además del Campeón de Campeones.

Entre los factores que impulsan la venta también se encuentra la presión de organismos internacionales como la FIFA para eliminar la multipropiedad, especialmente en el contexto del Mundial de 2026, y Grupo Orlegi, que también es propietario de Santos Laguna, tendría que ajustarse a esta norma.

Aunque han surgido nombres de fondos de inversión extranjeros como posibles compradores, José Miguel Bejos es uno de los perfiles más mencionados dentro del proceso . A pesar de ello, no existe aún un acuerdo definitivo ni una fecha establecida para el cierre de la operación.

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