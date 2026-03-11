Gabriel Milito quiere en Chivas a este jugador mexicano que borró del mapa a Federico Valverde

Después de que Federico Valverde, mediocampista del conjunto merengue, anotara un hat-trick contra el conjunto del Manchester City dirigido por Pep Guardiola en la primera mitad del partido de ida por los Octavos de Final de la UEFA Champions League, Chivas centra su mirada en el jugador mexicano Jonathan Gómez, quien lo anuló recientemente en la Copa del Rey que le terminó costando la eliminación al cuadro blanco, ahora dirigido por Álvaro Arbeloa.

Lee también: FGR asegura huachicol en cuatro municipios de Jalisco

Jonathan Gómez es un jugador de la segunda división española que milita en el Albacete. Fue a mediados de enero cuando el cuadro merengue enfrentó al Albacete. En un partido igualado uno a uno, el mexicano Jonathan Gómez entró con la encomienda de anular los avances del uruguayo Fede Valverde.

El cambio dio buenos resultados, ya que al final del partido el Albacete se impuso tres a dos frente al Real Madrid, consiguiendo su pase a la siguiente ronda. Un partido donde la actuación de Jonathan Gómez fue clave para frenar los avances del mediocampista uruguayo.

Jonathan Gómez y su posible llegada a las Chivas

El jugador mexicano con nacionalidad estadounidense es uno de los jóvenes seguido de cerca por las Chivas y el proyecto encabezado por Javier Mier que ha dado buenos resultados. Para el técnico argentino, la versatilidad del joven mexicano para jugar como carrilero sería de gran ayuda en su idea táctica.

También te puede interesar: Valverde firma un hat-trick y el Real Madrid golpea al City

Si bien, desde hace años Jonathan Gómez, ha recibido buenas ofertas para jugar en la Liga MX, habría un factor decisivo para que se decantara por el conjunto rojiblanco.

Jonathan Gómez y la relación con Cowell y Ledezma

Jonathan Gómez conoce bien a Cade Cowell y Richard Ledezma desde su formación con la selección estadounidense. Ledezma, que rechazó al conjunto estadounidense para jugar con el tricolor, mantiene una estrecha relación con Gómez y esto puede ser clave para que finalmente Jonathan acepte una oferta del Rebaño Sagrado, que se perfila a seguir fichando jugadores con gran talento y que sean funcionales dentro del conjunto dirigido por Gabriel Milito.

Si se concreta su llegada podría suceder en el próximo verano después del Mundial 2026. Jonathan podría también percibir mayores ganancias económicas dentro de las Chivas que en el Albacete. Gómez ya no ha sido seguido por el cuadro de las barras y las estrellas por lo que podría ser considerado por el tricolor en un futuro.

CA