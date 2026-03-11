No solo Irán, todos los países que alguna vez renunciaron a un Mundial

La decisión de Irán de retirarse de la Copa Mundial de la FIFA 2026 volvió a poner sobre la mesa un hecho poco frecuente en la historia del futbol: que una selección clasificada abandone el torneo antes de disputarlo. El anuncio fue realizado por el ministro de Deportes iraní, Ahmad Doyanmali, quien argumentó que el actual conflicto bélico con Israel y EU hace imposible la participación del equipo nacional en el torneo que se celebrará en Norteamérica.

“Dado que este Gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones para competir”, declaró el funcionario, en referencia al ayatolá Alí Jamenei. El ministro agregó que el país atraviesa una crisis provocada por los enfrentamientos armados que han dejado miles de víctimas en los últimos meses.

Aunque no es habitual, la historia del Mundial registra varios episodios en los que selecciones nacionales decidieron retirarse o no presentarse por razones políticas, económicas o deportivas.

Uruguay y Argentina, las primeras ausencias

El primer antecedente se remonta al Copa Mundial de la FIFA 1934, cuando Uruguay, vigente campeón del torneo, decidió no participar en el certamen celebrado en Italia. La decisión fue tomada como protesta después de que la selección italiana se negara a viajar a Sudamérica para disputar la edición de 1930.

Cuatro años más tarde, en el Copa Mundial de la FIFA 1938, Uruguay volvió a ausentarse, esta vez acompañado por Argentina. Ambos países protestaron porque la FIFA no cumplió la promesa de alternar las sedes entre Europa y América, ya que el torneo volvió a disputarse en el continente europeo, en Francia.

Renuncias tras la Segunda Guerra Mundial

Después de la Segunda Guerra Mundial, varias selecciones decidieron no viajar al Copa Mundial de la FIFA 1950, organizada en Brasil. Entre ellas estuvieron Francia, Turquía y India, que citaron problemas económicos y logísticos para justificar su ausencia. En el caso de India, también influyó la decisión de destinar recursos a su preparación para los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952.

En ese mismo torneo, Escocia también renunció a participar. La Federación escocesa había condicionado su presencia a obtener el campeonato británico, algo que no logró.

El boicot africano de 1966

Uno de los episodios más recordados ocurrió antes del Copa Mundial de la FIFA 1966, celebrada en Reino Unido. En esa ocasión, varias selecciones africanas boicotearon el torneo al considerar injusto el sistema de clasificación, que no otorgaba plazas directas al continente y obligaba a disputar repechajes contra equipos de otras confederaciones.

Política y dictadura en 1974

Otro caso significativo se produjo rumbo al Copa Mundial de la FIFA 1974. La Unión Soviética se negó a disputar un partido de repechaje contra Chile en el Estadio Nacional de Santiago, ya que el recinto había sido utilizado como centro de detención tras el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet en 1973.

Colombia y la renuncia a organizar el Mundial

Otro antecedente ocurrió antes de la Copa Mundial de la FIFA 1986. En ese momento, Colombia había sido designada como sede del torneo, pero finalmente renunció a organizarlo al no contar con la infraestructura requerida por la FIFA. El certamen terminó disputándose en México, que asumió la organización a última hora.

Un caso inédito por guerra directa con un anfitrión

La retirada de Irán marca un hecho particular dentro de esta lista histórica, ya que sería la primera ocasión en que un país decide no disputar un Mundial debido a un conflicto armado directo con uno de los países anfitriones del torneo.

El campeonato de 2026 será organizado de manera conjunta por EU, México y Canadá, lo que convierte la situación en un caso sin precedentes dentro del futbol internacional.

TG