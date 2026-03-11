El Real Madrid, urgido de soluciones con la baja de Mbappé y seis jugadores más, las encontró en su capitán, Federico Valverde, quien marcó un hat-trick en el primer tiempo con el que los blancos ganaron 3-0 en el Santiago Bernabéu sobre el Manchester City y pusieron la balanza muy inclinada para el partido de vuelta.

El uruguayo se una a Lionel Messi, Robert Lewandowski, Eerling Haaland y Anthony Gordon en el club de jugadores con un triplete en una mitad de Champions League.

Los Citizens de Guardiola se plantaron en Chamartín con una propuesta ofensiva intrépida y vertiginosa, toques rápidos y muchos mano a mano por las bandas con Jeremy Doku que profundizaban hasta la línea de fondo, pero el remate certero no llegó.

Manchester City era un vendaval en los últimos tres cuartos de cancha del Madrid los primeros 20 minutos del encuentro, pero no fue por mucho tiempo más. Thibaut Courtois leyó la carrera de Fede Valverde por el costado derecho y con un despeje lo dejó mano a mano y, tras quitarse de enfrente a Gianluigi Donnarumma, simplemente la mandó dentro de la portería descubierta para encender a la afición y darle un baldazo de agua fría a los visitantes.

El desconcierto seguía presente en los de Pep cuando el Madrid aprovechó para el segundo, apenas siete minutos más tarde. Vinicius condujo por la izquierda cuando vio al charrúa hacer un corte, lo habilitó con un pase filtrado y llegó el segundo con un disparo cruzado.

El golpe anímico fue grande para los ingleses que se quedaron sin ideas y el nerviosismo se apoderaba de su juego , mientras los españoles crecían con los minutos, impulsados también por su gente que le envió ese nerviosismo del comienzo al rival. Valverde completó su triplete con un golazo en el que a pase de Brahim Díaz, sacó un lujo con sombrero sobre un defensa y definió frente al portero italiano.

Para la segunda mitad, el Real Madrid salió a poner el último clavo en el ataúd. Cuando el City trataba de crear posesiones largas, un contragolpe con la defensa mal parada dejó solo a Vinicius frente a Donnarumma, quien cometió penal sobre el brasileño. El propio Vini lo cobró, aunque fue atajado y el Bernabéu ahogó el grito de gol.

De poco le sirvió esa salvada al City, que no pudo aprovechar algo del momento generado para trasladarlo al costado ofensivo. El plan de Guardiola no salía y Arbeloa, en la segunda mitad, hizo ajustes defensivos que frenaron cualquier intento de llegada al área , mientras el reloj se acababa.

Manchester tendrá que pensar en una mejor estrategia para buscar, el martes, la remontada en casa frente al máximo ganador de la competencia y que probó que sin importar el momento del club, saben crecerse en este torneo.

SV