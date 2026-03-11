Bodo/Glimt sigue con la magia en Champions League

En Bodo, Noruega, siguen soñando con hacer historia en la máxima competencia de clubes. En la pequeña ciudad de 50 mil habitantes, el Bodo/Glimt congeló al Sporting de Lisboa , le pegaron 3-0 y siguen cautivando al planeta futbol en Champions League, mientras sumaron su quinta victoria al hilo, superando nada menos que al Manchester City, Atlético e Inter dos veces.

Casi patinando sobre hielo a 5°C en su estadio, los de Kjetil Knutsen desplegaron un futbol dinámico y mostraron un dominio impecable del balón para superar a los lusitanos. Ya habían generado ocasiones en el área de los albiverdes cuando llegó el primer tanto por la vía del penal, cobrado por Sondre Fet.

El segundo tanto fue una obra de arte, muestra de la conexión amarilla, en la que en cuatro toques dentro del área, al más puro estilo “tiki-taka”, sacudieron a la defensa del Sporting y Ole Blomberg puso el dos a cero justo antes del descanso.

La plática en el vestidor le funcionó brevemente a los portugueses, que lograron armar más jugadas, tener más el balón y generar alguna ocasión de peligro, pero sin mayor trascendencia. A 20 minutos del final, el Bodo volvió a armar una jugada de peligro, en la que Jens Hauge mandó un centro desde la izquierda a Kasper Hogh, quien selló el marcador definitivo y con el que sueñan en Noruega con volver a tener un equipo entre los mejores ocho de UCL, algo que no pasa desde hace 29 años.

El campeón PSG golea al Chelsea en París

Chelsea fue a competir al Parque de los Príncipes, pero el PSG, actual campeón de Europa fue mucha pieza en el partido de ida de Octavos de Final, goleando 5-2 al conjunto inglés para dejar altas probabilidades de avanzar y seguir con la defensa de la corona.

El duelo fue de emociones y revoluciones altas en la mayor parte del tiempo. El París Saint-Germain fue el primero en tomar los controles del partido y a los diez minutos abrieron el marcador con un zurdazo de Bradley Barcelona, después Dembélé mandó un tiro al larguero, pero la reacción de los Blues llegó en un contragolpe de Malo Gusto cerca de la media hora de juego.

Cerca del final de la primera mitad, una oportunidad londinense se convirtió en un contraataque parisino que ahora sí pudo convertir Dembélé y con el que se fueron en ventaja al entretiempo. La parte complementaria se convirtió en un ida y vuelta en el que aprovechó Enzo Fernández para poner de nuevo la igualdad al 57’.

Vitinha aprovechó un error del portero Matvey Safonov al 74’ para regresarle la ventaja a los Rouge et Bleu, de la que ahora no se despedirían. Khvicha Kvaratskhelia, entrando de cambio, liquidó el encuentro en la recta final con un doblete en los últimos minutos y puso un colchón de protección más amplio para el PSG de cara a su visita a Stamford Bridge.

SV