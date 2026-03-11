A menos de tres meses de que el balón ruede en la inauguración de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana de Futbol atraviesa una crisis médica sin precedentes. Javier "El Vasco" Aguirre enfrenta un panorama desolador: sus piezas fundamentales se están rompiendo en el momento más inoportuno. Con la impactante baja de Luis Ángel Malagón, el seleccionador nacional ve cómo el "Tri" se convierte en una unidad de cuidados intensivos justo cuando debería alcanzar su plenitud física.

Javier Aguirre tiene a sus "soldados" cayendo por fatiga o accidentes de juego . Mientras la mayoría de las lesiones son recuperables en el corto plazo, la pérdida de Malagón es un trauma táctico y anímico difícil de sanar. A 90 días del Mundial, la Selección Mexicana no solo lucha contra sus rivales, sino contra el tiempo y la fragilidad de sus propias figuras.

Lesiones y panoramas

Luis Ángel Malagón (América)

El golpe más duro para la planificación de Aguirre ocurrió este martes en la Concacaf Champions Cup. Malagón sufrió una ruptura del tendón de Aquiles. Esta lesión es devastadora: requiere cirugía inmediata y un tiempo de recuperación de 6 a 9 meses.

Panorama: FUERA DEL MUNDIAL.

Santiago Giménez (AC Milan)

El "Bebote" lidia con una lesión en el tobillo de la pierna derecha. No pudo evitar el quirófano y su rehabilitación ha sido cautelosa. Le restan dos semanas para volver a las canchas.

Panorama: ESTARÁ EN EL MUNDIAL

Edson Álvarez (Fenerbahce)

El capitán sufrió una lesión en el tobillo izquierdo, por lo que tuvo que ser operado. Aún sigue ausente y se espera que dentro de cuatro semanas pueda volver a las canchas.

Panorama: EN DUDA

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Sufrió una aparente lesión muscular en la pierna izquierda durante el partido del Lokomotiv Moscú el 9 de marzo de 2026, saliendo de cambio al minuto 30. Aunque inicialmente no parece grave, se someterá a estudios para determinar su disponibilidad para la fecha FIFA.

Panorama: ESTARÁ EN EL MUNDIAL

Rodrigo Huescas (Copenhague)

Sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha el 1 de octubre de 2025 durante un partido de Champions League con el FC Copenhague. Esta grave lesión lo ha mantenido fuera de actividad, poniendo en riesgo su participación en el Mundial.

Panorama: FUERA DEL MUNDIAL

Luis Chávez (Dynamo Moscú)

Sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en junio de 2025. La grave lesión, ocurrida durante un entrenamiento previo a la Copa Oro, lo ha mantenido alejado de las canchas por más de ocho meses.

Panorama: EN DUDA

Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul)

Sufrió una lesión grave en el tobillo derecho durante la semifinal de vuelta del Apertura 2025 contra Tigres en el Estadio Universitario (diciembre 2025).

Panorama: FUERA DEL MUNDIAL

César Huerta (Anderlecht)

Fue operado de una lesión en la pelvis a finales de noviembre de 2025, lo que lo dejó fuera de actividad con el Anderlecht y la Selección Mexicana, esperando su regreso a las canchas para febrero de 2026

Panorama: EN DUDA

Gilberto Mora (Xolos)

El juvenil mexicano que milita en los Xolos de Tijuana sufre una pubalgia que no ha podido superar. No ha visto actividad con su equipo en la Liga MX y no ha estado presente en las convocatorias del Tricolor. Se ha negado a operarse y se espera que pueda volver en abril.

Panorama: EN DUDA

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Sufrió una luxación de hombro izquierdo durante un partido de la Conference League el 22 de febrero de 2026. Las radiografías descartaron daño óseo, y aunque se espera una reaparición en unos días más.

Panorama: ESTARÁ EN EL MUNDIAL

Luis Romo (Chivas)

El motor del cuadro del Guadalajara tuvo una lesión muscular que lo alejó de la actividad por aproximadamente cuatro semanas. Podría estar listo una vez concluida la Fecha FIFA, esto es, en el mes de abril.

Panorama: ESTARÁ EN EL MUNDIAL

