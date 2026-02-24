Gabriel Milito, entre los candidatos para dirigir a un grande de Argentina

El segundo ciclo de Marcelo "El muñeco" Gallardo en River Plate ha terminado luego de haber acumulado 13 derrotas en los últimos 20 partidos. La decisión fue comunicada este lunes tras la práctica del equipo a través de un video que River Plate compartió en sus redes sociales. En él, el entrenador comunicó el siguiente mensaje:

"Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido", dijo Gallardo en el video. El equipo se encuentra en una importante crisis, luego de atravesar su peor racha desde la temporada 1910-1911.

Ante ello, desde ya comienzan a sonar los rumores de entrenadores que podrían ocupar el banquillo de los Millonarios y entre ellos se encuentra el entrenador de Chivas. De acuerdo con Diario Olé, Gabriel Milito es uno de los nombres que se barajan para llegar al Estadio Monumental para recuberar al club también rojiblanco. Lo bueno para los seguidores del rebaño es que su actual técnico no es de las opciones con mayor fuerza para reemplazar a Gallardo.

Pese a que el trabajo de Milito tiene a Chivas en lo más alto de la tabla general del Clausura 2026, en Argentina se menciona que Hernán Crespo y Santiago Solari serían dos candidatos por encima del líder del Guadalajara. Así mismo, otros entrenadores que son parte de las opciones son Ariel Holan, Chacho Coudet, Pablo Aimar y Ramón Díaz.

Por último, si River Plate le quiere arrebatar a Milito a Chivas, tal y como en su momento lo hizo Boca Juniors con Fernando Gago, las "Gallinas" deberán pagar los 8 millones de dólares de ficha con la que los rojiblancos blindaron a su técnico.

