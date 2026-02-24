La Selección Mexicana disputará este miércoles 25 de febrero un partido amistoso ante Islandia, en el Estadio La Corregidora, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro servirá para que el técnico Javier Aguirre observe a futbolistas de la Liga MX, los cuales buscan conseguir un sitio en el torneo de la FIFA que se llevará a cabo el próximo verano. Te contamos a qué hora inicia el partido y dónde verlo EN VIVO.

México vs Islandia - Así llegan las selecciones al partido amistoso

Javier "El Vasco" Aguirre tiene prácticamente definida su base para el Mundial 2026, pero este compromiso abre la puerta a jugadores que buscan hacerse de un sitio en la lista de convocados final. Al no tratarse de una fecha FIFA, el estratega no podrá contar con elementos que militan en el futbol de Europa y la MLS, lo que abre la puerta a elementos del futbol mexicano.

En ataque, nombres como Armando "Hormiga" González y Efraín Álvarez (ambos de Chivas) intentarán aprovechar la oportunidad, mientras que en defensa Diego Campillo (Chivas), Everardo López (Toluca) y Jesús Garza (Tigres) buscarán convencer al cuerpo técnico.

En la portería, el duelo continúa entre Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos), quienes compiten por un lugar definitivo en la convocatoria mundialista.

Islandia, actualmente en el puesto 74 del ranking FIFA, tampoco contará con varias de sus figuras al no coincidir el encuentro con calendario oficial internacional. El equipo europeo llega en etapa de renovación y sin haber clasificado al repechaje rumbo a la Copa del Mundo.

Dónde ver EN VIVO el partido México vs Islandia

Este miércoles 25 de febrero, México enfrentará a Islandia en el Estadio La Corregidora, en Querétaro. El partido comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá ser visto en televisión abierta, de paga y streaming.

Fecha y hora: Miércoles 25 de febrero, 20:00 horas

Estadio: La Corregidora, Querétaro

Transmisión: TUDN, aztecadeportes.com, ViX Premium, Azteca 7, Canal 5

Alineaciones probables

México: Luis Malagón, Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Jesús Gallardo; Erik Lira, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Efraín Álvarez; Roberto Alvarado, Armando González. DT: Javier Aguirre.

Luis Malagón, Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Jesús Gallardo; Erik Lira, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Efraín Álvarez; Roberto Alvarado, Armando González. DT: Javier Aguirre. Islandia: Patrik Gunnarsson; Logi Tómasson, Daníel Grétarsson, Damir Muminovic, Victor Palsson; Jóhann Helgason, Andri Baldursson, Aron Gunnarsson, Brynjólfur Willumsson; Andri Gudjohnsen, Daníel Guðjohnsen. DT: Arnar Gunnlaugsson.

*Con información de EFE

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

