El pasado mes de septiembre, Saúl "Canelo" Álvarez perdió sus cinturones del CMB, AMB, FIB y OMB, además del mote de campeón indiscutido del peso supermediano, luego de haber caído por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford. Desde entonces, los rumores sobre su regreso al cuadrilátero han tomado protagonismo. Sin embargo, su entrenador, Eddy Reynoso, rompió el silencio y reveló los planes del tapatío, entre los que destacan la revancha.

En entrevista con TV Azteca, Eddy Reynoso confesó que el boxeador originario del Estado de Jalisco no peleará en mayo, sino que esperará hasta septiembre, donde buscará levantarse de su reciente caída.

"Canelo quiere la revancha contra Crawford. Queremos hacerla en septiembre, ese es el objetivo, la revancha. Descansaremos en mayo y volveremos en septiembre", fueron las palabras de Eddy Reynoso.

Canelo perdió la tercera pelea en su carrera

El jalisciense Saúl "Canelo" Álvarez vivió uno de los capítulos más tristes de su carrera en el boxeo luego de perder por decisión unánime ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre. Su rival, quien subió dos categorías de peso para enfrentarlo, terminó arrebatándole los títulos mundiales de peso supermediano ante la sorpresa de todos. A pesar de ser el campeón defensor y favorito en las apuestas, el púgil tapatío fue superado en las tarjetas (116-112, 115-113 y 115-113) en una pelea que desató todo tipo de comentarios.

Esa noche, Terence Crawford sumó su cuadragésima segunda victoria consecutiva, 31 de ellas por nocaut, y Canelo sufrió su tercer revés, con 63 triunfos, 39 antes del límite, y dos empates.

"Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford", dijo Saúl Álvarez, que a los 35 años se mantuvo como uno de los mejores libra por libra del mundo.

