La tensión en el futbol mexicano aumentó a gran nivel este miércoles 6 de mayo, cuando futbolistas de Chivas decidieron atender la instrucción de Amaury Vergara pese al mensaje publicado por la mañana en las redes sociales de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Llegan jugadores de Chivas a Verde Valle

El plan encabezado por Javier "Vasco" Aguirre contemplaba la llegada de 20 jugadores de equipo de la Liga MX al Centro de Alto Rendimiento (CAR) hoy mismo, a las 20:00 horas.

Sin embargo, la decisión de permitir que Alexis Vega y Jesús Gallardo permanecieran con Toluca para su compromiso de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions) alteró el equilibrio acordado previamente entre los equipos.

En respuesta, Vergara exigió que los elementos rojiblancos convocados se reportaran primero con Chivas.

La orden se cumplió desde temprana hora, con la llegada de jugadores como Raúl "Tala" Rangel, Luis Romo, Armando "La Hormiga" González y Roberto "Piojo" Alvarado a las instalaciones del club.

Imágenes difundidas en redes sociales confirmaron el arribo de los futbolistas a las instalaciones de Verde Valle, quienes siguieron la instrucción de su directiva.

El dirigente rojiblanco fijó su postura en un mensaje directo: "Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club".

La reacción de la FMF a Amaury Vergara

A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol reiteró que la concentración iniciaría sin excepciones y recordó la importancia de cumplir con el calendario establecido. Además, dejó entrever posibles consecuencias para quienes no atiendan el llamado.

"Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la elección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la Liga MX convocados por el director técnico Javier Aguirre".

"Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo", se lee en el comunicado de la Selección.

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