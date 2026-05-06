Previo a que Zapopan se convierta en la sede de la Copa Mundial 2026, la ciudad se declara lista para que se lleve a cabo la edición número 37 del Medio Maratón , el mismo que para esta ocasión estará inspirado en el evento deportivo más importante del año, como lo es el Mundial, reuniendo a 8 mil corredores y corredoras por primera vez en la historia de la competencia .

El próximo domingo 17 de mayo, en punto de las 06:30 horas, Zapopan se engalanará para celebrar una de sus fiestas atléticas con más arraigo, tradición y prestigio de toda la entidad . Los 21K se presentan como un pretexto más para salir a las calles y apropiarse de la metrópoli con la firme intención de poner a prueba su capacidad física en una de las rutas más desafiantes.

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La presentación del Medio Maratón de Zapopan

Este miércoles, se realizó la presentación oficial del Medio Maratón en una conferencia de prensa que estuvo liderada por Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, en compañía de Alejandra Galindo, directora general de COMUDE Zapopan, quienes destacaron la importancia de este evento y su relación con la próxima Copa Mundial de Futbol.

"Esta edición viene reforzada con toda la temática del futbol. Sabemos que Zapopan es sede mundialista y que está trabajando arduamente para ser la mejor desde hace 10 años para hacerlo posible, por lo que el Medio Maratón no se podía quedar atrás. Es un Medio Maratón en el que el futbol estará presente", señaló Galindo.

"Lo que más me llama la atención del Medio Maratón de Zapopan es que ya no solo es un referente estatal, sino también nacional e internacional. Esto nos permite que, además de que se unan al deporte, la gente conozca nuestro bello municipio. Quien pone realmente el sabor de este evento es la gente que participa en él", agregó el presidente municipal.

La ruta del Medio Maratón

Respecto a la ruta, se mantendrá la misma que la del año pasado. Iniciando a un costado del Palacio Municipal de Zapopan, sobre avenida Hidalgo. Y pasará por avenidas principales de la ciudad como Patria y Acueducto, pero también abarcará vialidades de Guadalajara, como Ávila Camacho y Enrique Díaz de León .

Uno de los elementos más destacados para esta edición es el incremento en la bolsa de premiación. En 2025 se repartieron 920 mil pesos; ahora será 1 millón 500 mil pesos los que se distribuirán .

Cabe destacar que, las inscripciones se agotaron desde el pasado 9 de marzo, por lo que la convocatoria quedó cerrada y los 8 mil participantes están listos para mostrar su determinación y resistencia.

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FF