Gobierno de Jalisco premia a los campeones de la Copa Jalisco 2026

El Gobierno del Estado de Jalisco condecoró de manera oficial a las escuadras de Zapopan, en la rama femenil, y de Ixtlahuacán de los Membrillos, en la rama varonil, tras consagrarse campeones de la séptima edición de la Copa Jalisco 2026, certamen ratificado como el torneo de futbol amateur más importante de México.

Durante la ceremonia de premiación, encabezada por el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, se reconoció el esfuerzo de los atletas y cuerpos técnicos en una edición histórica que coincidió con las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la entidad. Como incentivo a su desempeño, las y los futbolistas recibieron medallas, un viaje de cinco días a Madrid, España, para presenciar un partido de Primera División, y un kit de monedas conmemorativas del Mundial acuñadas por el Banco de México. Adicionalmente, el Ejecutivo estatal anunció la entrega de boletos digitales para el partido mundialista entre Colombia y República del Congo en el Estadio Guadalajara.

Zapopan: Invictas y letales

En el ámbito deportivo, la escuadra femenil de Zapopan firmó una campaña histórica al coronarse campeona invicta. Tras superar con autoridad las fases previas, incluida una goleada de 8-1 ante Puerto Vallarta en semifinales, las zapopanas sellaron el título en la final ante Tepatitlán de Morelos con un marcador global de 5-1, sentenciado en el partido de vuelta gracias a las anotaciones de Itzel Torres e Izel González.

La tercera fue la vencida para Ixtlahuacán

Por su parte, la categoría varonil consagró por primera vez en su historia a Ixtlahuacán de los Membrillos, escuadra que sumaba dos subcampeonatos consecutivos en las ediciones 2024 y 2025. El equipo aseguró el campeonato con un marcador global de 4-1 luego de que el conjunto de Ameca no se presentara a la gran final, otorgándose el título por reglamento bajo la condición de default.

Como beneficio directo para las comunidades, el mandatario estatal reafirmó el compromiso de remodelar una unidad deportiva en cada municipio ganador. Dichas obras contemplarán la instalación de canchas de futbol profesional con pasto sintético, luminarias y graderías nuevas.

La Copa Jalisco 2026, dirigida por el exfutbolista Pável Pardo Segura, registró la participación de 125 selectivos municipales en la rama varonil y 49 en la femenil, consolidándose como el semillero de talento e integración social más robusto de la región occidente del país.

NG