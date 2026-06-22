Selección Mexicana: ¿Quién sería hoy el rival en 16avos de final del Mundial 2026?

Con la Selección Mexicana clasificada a los 16vos de Final, el equipo dirigido por Javier Aguirre espera rival en la Fase Eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Si hoy terminará la Fase de Grupos, contra quién se enfrentaría la Selección Mexicana?

Si la Fase de Grupos terminara hoy lunes 22 de junio, México tendría como rival a Cabo Verde, equipo que ha dado sorpresas en su primera Copa Mundial luego de sacar dos empates ante España y Uruguay.

La Selección Mexicana se encuentra liderando el Grupo A después de sus dos victorias contra Sudáfrica y Corea del Sur, lo que significa que va a tener como rival a uno de los terceros lugares, lo cual en este caso es Cabo Verde, ya que se posiciona como el tercer lugar del Grupo H y de acuerdo al bracket de competencia se tendrían que estar enfrentando en los 16vos de Final si la Fase de Grupos terminara hoy.

A la espera de que se disputen los partidos restantes de la Fase de Grupos y con base en las proyecciones tras los resultados hasta el momento, la Selección dirigida por Javier Aguirre podría enfrentarse a equipos como Escocia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Costa de Marfil, Senegal, España, Arabia Saudita, Noruega, Marruecos, Curazao, Suecia, Irak, Japón, Francia o Países Bajos. Cabe recordar que México enfrentará a uno de los terceros lugares provenientes de los Grupos C, E, F, H o I.

Siguientes pasos para la Selección Mexicana

El siguiente encuentro de la Selección Mexicana será su último partido de la Fase de Grupos en donde enfrentarán a Chequia el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México.

NG