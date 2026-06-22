Francia golea a Irak y clasifica a dieciseisavos del Mundial 2026

Francia se convirtió este lunes en una de las selecciones clasificadas a la fase de las 32 mejores del Mundial 2026 tras imponerse con autoridad por 3-0 a Irak en la segunda jornada del Grupo I .

La gran figura del encuentro fue Kylian Mbappé, quien firmó un doblete a los minutos 14 y 54 para encaminar la victoria francesa. Con esas anotaciones, el delantero llegó a cuatro goles en el presente torneo y alcanzó las 16 dianas en la historia de las Copas del Mundo , igualando al alemán Miroslav Klose en el segundo puesto de la clasificación histórica de goleadores mundialistas. Por delante de ambos se encuentra el argentino Lionel Messi, que este mismo lunes elevó su registro a 18 tantos.

El dominio de los galos quedó reflejado también en el marcador gracias al tanto de Ousmane Dembélé al minuto 66, tras una jugada colectiva que sentenció definitivamente el compromiso. Francia controló la posesión del balón durante gran parte del encuentro y apenas concedió oportunidades a una selección iraquí que volvió a mostrar dificultades para generar peligro en ataque.

El partido, disputado en Filadelfia, estuvo marcado por una prolongada interrupción de más de dos horas al término del primer tiempo debido a una tormenta eléctrica que obligó a activar los protocolos de seguridad y desalojar temporalmente las zonas abiertas del estadio. Una vez reanudado el juego, el conjunto dirigido por Didier Deschamps mantuvo su superioridad y aseguró los tres puntos sin sobresaltos.

Con este resultado, Francia suma seis unidades y lidera en solitario el Grupo I, asegurando de manera anticipada su presencia en la siguiente ronda. Los franceses cerrarán la fase de grupos el próximo 26 de junio frente a Noruega. Irak, por su parte, permanece en el último lugar sin puntos y buscará despedirse con una mejor imagen cuando enfrente ese mismo día a Senegal.

SV