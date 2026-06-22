Lunes, 22 de Junio 2026

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Messi catapulta a Argentina a Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

El astro argentino colocó a su equipo en la cima del Grupo J y rompió un récord mundialista en un mismo partido

Por: Fabián Flores

EFE / J. McWhorter

EFE / J. McWhorter

La Selección de Argentina se convierte en el cuarto equipo de la Copa Mundial 2026 en clasificar a Dieciseisavos de Final luego de la actuación inmejorable de Lionel Messi, quien anotó los cinco tantos que catapultan a los albicelestes a la siguiente etapa del torneo de la FIFA.

Además, el astro argentino, en lo individual, logró superar la mayor marca registrada de goles en torneos mundiales y ha abierto la brecha para las futuras generaciones con el récord de 18 goles en justas internacionales.

X / @Argentina 
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