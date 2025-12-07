El circuito de Yas Marina fue testigo del día más importante en la carrera de Lando Norris, quien este domingo se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 2025, el primero de su trayectoria . No ganó la carrera, tampoco lo necesitaba. Le bastó con subir al podio, culminar tercero y, al bajarse de su McLaren, levantar el puño con fuerza, consciente de que ese gesto significaba el cierre perfecto a una temporada inolvidable.

La carrera no fue un espectáculo de rebases ni de duelos rueda a rueda; fue, más bien, una batalla de nervios. Una auténtica partida de ajedrez donde cada vuelta era un cálculo, cada parada un suspiro y cada decisión desde los boxes podía cambiar el rumbo del campeonato. Y en medio de ese ambiente tenso, Norris hizo exactamente lo que debía: no cometer errores.

Los tres aspirantes cumplieron su papel. Max Verstappen, obligado a ganar para mantener viva la esperanza, dominó de principio a fin. Se llevó la victoria con autoridad, sumando su triunfo número 71 en la Fórmula 1 y el octavo del año. Oscar Piastri, consciente de que sólo el primer lugar podía darle el título, se lanzó con un manejo agresivo, pero sólo le alcanzó para terminar segundo.

Y Lando Norris, el hombre más observado del día, entendió que no había necesidad de heroísmo. Largó desde la primera fila junto a Verstappen, pero pronto su enfoque fue claro: mantenerse en el Top 3, cuidar llantas, escuchar al muro y ejecutar. Nada más. Nada menos.

La estrategia fue su mejor aliada. En un Grand Prix con pocas emociones visuales pero mucho dramatismo silencioso, Norris nunca perdió la calma, incluso cuando Piastri presionaba con vueltas rápidas o cuando Verstappen se escapaba sin remedio. El británico sabía que el campeonato no estaba adelante, sino justo detrás de él y que caer al cuarto lugar podía costarle la gloria.

Con el tercer puesto, Norris cerró el año con 423 puntos, sólo dos más que Verstappen (421) y dejando a Piastri con 410, en una de las definiciones más cerradas de la era moderna. Paradójicamente, el neerlandés fue quien más carreras ganó, y Piastri quien dominó buena parte de la campaña, pero el título terminó en manos de quien fue más constante en el momento decisivo.

La temporada 2025 ya tiene dueño, y su nombre es Lando Norris. Un campeón discreto, cerebral y, ahora sí, eterno. Max Verstappen entregó la corona, esa que le perteneció durante cuatro años consecutivos.

TOP 10 Gran Premio de Abu Dhabi

1.- Max Vesrtappen / Red Bull

2.- Oscar Piastri / McLaren

3.- Lando Norris / McLaren

4.- Charles Leclerc / Ferrari

5.- George Russell / Mercedes

6.- Fernando Alonso / Aston Martin

7.- Esteban Ocon / Haas

8.- Lewis Hamilton / Ferrari

9.- Oliver Bearman / Haas

10.- Nico Hulkenberg / Kick Sauber

Campeonato de pilotos

1.- Lando Norris / McLaren / 423 puntos

2.- Max Verstappen / Red Bull / 421 puntos

3.- Oscar Piastri / McLaren / 410 puntos

4.- George Russell / Mercedes / 319 puntos

5.- Charles Leclerc / Ferrari / 242 puntos

6.- Lewis Hamilton / Ferrari / 156 puntos

7.- Kimi Antonelli / Mercedes/ 150 puntos

8.- Alex Albon / Williams / 73 puntos

9.- Carlos Sainz / Williams / 64 puntos

10.- Fernando Alonso / Aston Martin / 56 puntos

Campeonato de constructores

1.- McLaren / 833 puntos

2.- Mercedes / 469 puntos

3.- Red Bull / 451 puntos

4.- Ferrari / 398 puntos

5.- Williams / 137 puntos

6.- Racing Bulls / 92 puntos

7.- Aston Martin / 90 puntos

8.- Haas / 80 puntos

9.- Kick Sauber / 68 puntos

10.- Alpine / 22 puntos

