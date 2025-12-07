Los Charros de Jalisco no pudieron imponer condiciones en su última visita al Estadio Fernando Valenzuela y cayeron 3-5 ante los Naranjeros de Hermosillo, quienes se quedaron con el triunfo gracias a un jonrón decisivo de TT Bowens en la octava baja.

Los tapatíos vieron cómo Hermosillo remontaba el marcador con carreras oportunas de Jasson Atondo, Milan Tolentino y César Salazar, asegurando la victoria y sentenciando la serie a favor de los locales.

Charros abrió el marcador en la primera entrada cuando Michael Wielansky negoció base por bolas y Bligh Madris conectó un jonrón por el jardín derecho, produciendo el 2-0. Sin embargo, en la parte baja de la misma entrada, Naranjeros respondió: Harold Ramírez pegó un sencillo al jardín izquierdo de Tirso Ornelas, con lo que José Cardona anotó y Jasson Atondo avanzó a segunda, acercando la pizarra 2-1.

En la parte alta de la segunda entrada, Charros volvió a tomar la ventaja cuando Michael Wielansky elevó de sacrificio al jardín central, permitiendo que Reynaldo Rodríguez anotara.

Posteriormente, en la segunda baja, Naranjeros capitalizó el descontrol del pitcheo jalisciense: varias bases por bolas impulsaron primero la carrera de Milan Tolentino y, poco después, la de Jasson Atondo, con lo que Hermosillo igualó el marcador 3-3.

En la sexta baja, Hermosillo volvió a tomar la delantera. César Salazar abrió la ofensiva con un sólido sencillo al jardín derecho, permitiendo que Jasson Atondo cruzara el plato para anotar la carrera que puso al frente a su equipo 3-4. En la octava baja, Hermosillo aseguró la serie gracias a un poderoso jonrón de TT Bowens entre los jardines izquierdo y central, que selló el marcador final 3-5.

Charros de Jalisco regresará a la actividad, en la búsqueda de retomar el rumbo, el próximo martes 9 de diciembre. Los jaliscienses recibirán en el Estadio Panamericano a los Yaquis de Ciudad Obregón en el primer juego de la serie, misma que iniciará a las 19:30 horas.

SV