Gaby López firma segundo lugar en el US Women's Open

La golfista mexicana Gaby López logró este domingo la actuación más destacada de su trayectoria en torneos Major, tras concluir en el segundo puesto del US Women's Open, apenas un golpe por detrás de la estadounidense Nelly Korda, quien sumó el cuarto Major de su carrera y el segundo de la temporada.

La definición del torneo llegó en los últimos instantes en el Riviera Country Club, donde Korda embocó el putt decisivo que evitó un desempate entre López y la inglesa Charley Hull. La capitalina cerró la competencia con una tarjeta de 7 bajo par , superando así su anterior mejor desempeño en un Major, cuando finalizó tercera en el Evian Championship de 2023.

Al término del certamen, la mexicana expresó su satisfacción por lo conseguido. “me siento súper bien, la verdad. Para nada estoy decepcionada. Me siento muy feliz, me di cuenta que puedo ganar un Major, que puedo ponerme en contienda en un back-nine en un campeonato así. No hay nada que me arrepiento, hay mucho de lo que me enorgullece. Y hay que felicitar a Nelly, ha tenido un gran año y ha mostrado un gran nivel”.

Además del logro deportivo, López obtuvo una recompensa económica de un millón 89 mil 774 dólares, consolidando una temporada destacada en la que ha conseguido ubicarse dentro del Top 5 en tres de los nueve torneos que ha disputado.

Respecto a la ronda final, la mexicana reconoció que hubo oportunidades que no pudo capitalizar, aunque valoró la experiencia vivida en uno de los escenarios más importantes del golf femenino . “Me hubiera gustado haber embocado más putts, sobre todo en los hoyos 16 y 17, pero es borde en el 18, con toda la gente alrededor, fue muy especial (...) me sentí más nerviosa al principio que al final. Debes ser paciente, cuando se abra la oportunidad, tienes que dejarte llevar por la ola. Estoy muy feliz con el resultado y por todo el trabajo que he puesto, justo a mi equipo”, concluyó.

SV