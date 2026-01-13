Fórmula 1 2026: En ESTAS fechas las escuderías revelarán sus monoplazas

De cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1, en la cual el piloto mexicano "Checo" Pérez estará de regreso integrándose a Cadillac, las escuderías han confirmado las fechas en las que presentarán sus monoplazas, generando gran expectación entre los aficionados.Como cada temporada, los equipos de la F1 alistan la presentación de sus monoplazas, pero a diferencia de años pasados, sus autos del 2026 serán distintos tras las modificaciones sufridas para la siguiente campaña.Claramente, la fecha más esperada por la afición mexicana es la revelación del bólido que será manejado por Sergio Pérez y Valterri Bottas en la temporada que está cerca de arrancar.Cadillac, nuevo equipo del piloto tricolor, confirmó desde hace un par de meses que su auto verá la luz durante el Super Bowl, donde protagonizarán un comercial en el que seguramente saldrá el nacido en Guadalajara.La primer escudería en dar pie al calendario de presentaciones será Red Bull junto a Racing Bulls. Haas será la tercera en anunciar su auto; Audi, otra "nueva" escudería aparece como el cuarto en dar a conocer su creación. Los últimos en presentar su monoplaza serán Aston Martin y McLaren, actuales monarcas de la categoría.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB