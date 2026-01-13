El enfrentamiento entre Tigres y Pumas es uno de los duelos destacados de la Jornada 2 (J2) del Clausura 2026 de la Liga MX, a disputarse este miércoles. Los equipos llegan con realidades contrastantes tras su arranque en el torneo, lo que augura un encuentro de alta intensidad y vital para sumar puntos en el inicio de la fase regular. Te informamos sobre el horario y la transmisión EN VIVO para que lo agregues a tu agenda.

Tigres vs Pumas: Así llegan los equipos a la J2 del Clausura 2026

Este miércoles 14 de enero se disputará un duelo de felinos en el Estadio Universitario en Nuevo León. Tigres llega con el impulso de un inicio positivo, mientras que Pumas busca ajustar detalles tras dejar escapar puntos en su primer partido.

Los Tigres, subcampeones del Apertura 2025, comenzaron el actual certamen con una victoria como visitantes al imponerse 2-1 al Atlético de San Luis. Con ese resultado, el conjunto de la UANL se ubica en el tercer lugar de la Tabla General con tres puntos y buscará imponer condiciones en casa para mantener su racha positiva y no ceder unidades.

Por su parte, Pumas debutó con un empate 1-1 ante Querétaro en Ciudad Universitaria. El equipo dirigido por Efraín Juárez generó dudas al permitir la igualada después de ir en ventaja y estuvo cerca de perder el encuentro. Los auriazules afrontan una de las visitas más complicadas del torneo y llegan con la necesidad de mostrar mayor solidez para aspirar a sumar en El Volcán. Actualmente, se colocan en el octavo puesto con una unidad.

En el historial reciente, el antecedente inmediato entre ambos se dio en el Apertura 2025, durante la J9, cuando empataron 1-1 en CU.

Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Pumas de la J2 – Liga MX

Este miércoles 14 de enero, Tigres recibirá a Pumas en el Estadio Universitario por la J2 del Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá por televisión abierta y streaming.

Fecha y hora: Miércoles 14 de enero, 21:06 horas

Miércoles 14 de enero, 21:06 horas Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión: FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

