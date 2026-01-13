El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa este martes 13 de enero con el inicio de la Jornada 2, una fecha que llega apenas días después del arranque del campeonato y que comienza a perfilar el ritmo competitivo de los equipos en la fase regular.

Tras los primeros resultados de la primera fecha, los clubes buscan reafirmar buenas sensaciones o corregir el rumbo de manera temprana, en un torneo corto donde cada punto puede marcar diferencia en la lucha por la clasificación a la Liguilla al ya no existir el Play-In.

Los aficionados podrán seguir los partidos EN VIVO a través de distintas señales de televisión abierta, canales de paga y plataformas digitales.

La actividad de este martes presenta cuatro encuentros repartidos a lo largo de la tarde, con enfrentamientos directos entre equipos que aspiran a consolidarse desde las primeras fechas del Clausura 2026.

Te compartimos la agenda de los partidos de hoy martes 13 de enero, con horarios y canales de transmisión.

Partidos hoy martes 13 de enero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Puebla vs Mazatlán | 17:00 horas | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Pachuca vs León | 19:00 horas | FOX One |

Necaxa vs Monterrey | 19:00 horas | Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Juárez vs Chivas | 21:10 horas | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura de la Liga MX este martes 13 de enero, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

