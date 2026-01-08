Mundial 2026: izzi transmitirá TODOS los partidos del torneo; esto cuesta contratarlo

A través de un comunicado, la plataforma izzi informó que transmitirá los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en vivo a través del paquete ViX Premium Mundial, por lo que sus clientes podrán disfrutar una cobertura completa del máximo torneo de futbol varonil a nivel de selecciones.

Los suscriptores de izzi que cuenten con ViX Premium podrán contratar ViX Premium Mundial a un precio preferencial de $399.99 pesos incluyendo IVA durante enero y febrero de 2026; posteriormente se realizará una actualización de precios. Este monto de $399.99 pesos contará con la facilidad de pago diferido en 4 cobros mensuales a través de los distintos servicios de atención al cliente de izzi. De acuerdo con el comunicado del canal transmisor, este paquete es el mejor que se tendrá en el mercado mexicano para el acceso al contenido mundialista en vivo.

Además de la transmisión de los partidos, se contará con contenido exclusivo, repeticiones, análisis y programas especiales que giran al rededor del Mundial 2026 de la FIFA.

Cabe destacar que la Copa Mundial de la FIFA en su edición 2026, puesta a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, será la edición más grande y con más juegos en la historia de estos eventos deportivos por lo que izzi se compromete a lograr una cobertura integral con acceso desde cualquier dispositivo para todos los clientes que lo adquieran.

Además, con este paquete, izzi reafirma su compromiso para acercar a sus usuarios a las mejores experiencias de entretenimiento.

Estos son los planes que ofrece izzi

120 megas

690 mensuales

200 canales de TV

ViX Premium 12 meses

Sky sports. Incluye LALIGA EA sports

Toda la Fórmula 1

Hasta 3 extensiones de TV

Suscripción a Skeelo incluida

150 megas

720 mensuales

HBO Max básico con anuncios 12 meses

200 canales de TV

ViX Premium 12 meses

Sky sports. Incluye LALIGA EA sports

Toda la Fórmula 1

Hasta 3 extensiones de TV

Suscripción a Skeelo incluida

200 megas

790 mensuales

ViX Premium con Disney+ estándar con anuncios durante 12 meses

Apple TV durante 12 meses

HBO Max básico con anuncios 12 meses

200 canales de TV

ViX Premium 12 meses

Sky sports. Incluye LALIGA EA sports

Toda la Fórmula 1

Hasta 3 extensiones de TV

Suscripción a Skeelo incluida

300 megas

850 mensuales

ViX Premium con Disney+ estándar con anuncios durante 12 meses

Apple TV durante 12 meses

HBO Max básico con anuncios 12 meses

200 canales de TV

ViX Premium 12 meses

Sky sports. Incluye LALIGA EA sports

Toda la Fórmula 1

Hasta 3 extensiones de TV

Suscripción a Skeelo incluida

OB