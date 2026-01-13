El duelo entre Toluca y Santos Laguna se jugará este miércoles 14 de enero dentro de la Jornada 2 (J2) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con realidades opuestas tras la primera fecha del torneo. Conoce a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Cómo llegan Toluca vs Santos a la Jornada 2 de la Liga MX

Este miércoles se vivirá un duelo atractivo en la cancha del Estadio Nemesio Diez en el Estado de México, donde Toluca buscará mantener el paso perfecto y Santos Laguna intentará reaccionar tras un inicio complicado.

Toluca arrancó el Clausura 2026 con el pie derecho al imponerse 0-1 a Monterrey en el Estadio BBVA. Fue un partido equilibrado, con opciones para ambos equipos, pero Helinho marcó el gol de la victoria al minuto 55 para los Diablos Rojos. Tras la J1, el conjunto mexiquense se ubica en la sexta posición con tres puntos y parte como uno de los favoritos, con la mira puesta en el tricampeonato.

En contraste, Santos Laguna continúa arrastrando una racha negativa. En su debut del torneo, los Guerreros cayeron 1-3 ante Necaxa en el Estadio TSM. Los goles visitantes fueron obra de Agustín Oliveros, Óscar Badaloni y Julián Carranza, mientras que Lucas Di Yorio descontó para los locales. Luego de la primera jornada, Santos se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla sin unidades.

Como antecedente inmediato, en la J2 del Apertura 2025, Toluca goleó a Santos 4-2.

Dónde ver EN VIVO el partido Toluca vs Santos de la J2 – Liga MX

Este miércoles 14 de enero, Toluca recibirá a Santos Laguna en el Estadio Nemesio Diez por la J2 del Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse EN VIVO a través de televisión restringida y por streaming.

Fecha y hora: Miércoles, 21:00 horas

Miércoles, 21:00 horas Estadio: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Transmisión: TUDN, FOX One, ViX Premium

