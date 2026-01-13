El partido entre Querétaro y Xolos corresponde a la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX y se disputará este miércoles, en la que es la primera fecha doble del torneo. Ambos equipos buscan su primera victoria para subir posiciones en el inicio de la fase regular, luego de haber empatado en su debut. Para que no te lo pierdas, te informamos sobre el horario de inicio y dónde verlo EN VIVO.

Querétaro vs Xolos: Así llegan los equipos a la J2 del Clausura 2026

Este miércoles 14 de enero se disputará uno de los cinco encuentros programados para la primera jornada doble del Clausura 2026, cuando Querétaro reciba en casa a Xolos en el Estadio La Corregidora.

Los Gallos Blancos llegan a este compromiso tras un debut competitivo en la J1, en la que visitaron el Estadio Olímpico Universitario y rescataron un empate 1-1 frente a Pumas. El tanto del conjunto queretano fue obra de Mateo Coronel al minuto 71, resultado que les permitió sumar su primer punto y colocarse en la octava posición de la tabla.

Por su parte, Xolos también inició el Clausura 2026 con un empate, luego de igualar sin goles en casa ante América. El conjunto fronterizo suma una unidad y se ubica décimo en la clasificación tras la primera jornada. En el antecedente más reciente entre ambos, correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2025, Tijuana se impuso por la mínima diferencia (1-0), resultado que ahora buscará revertir el equipo queretano aprovechando su condición de local.

Dónde ver EN VIVO el partido Querétaro vs Xolos de la J2 – Liga MX

Este miércoles 14 de enero, Querétaro recibirá a Xolos en el Estadio La Corregidora por la J2 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse EN VIVO a través de streaming.

Fecha y hora: Miércoles 14 de enero, 19:00 horas

Miércoles 14 de enero, 19:00 horas Estadio: La Corregidora, Querétaro, Querétaro

La Corregidora, Querétaro, Querétaro Transmisión: FOX One

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

