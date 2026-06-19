Mundial 2026: ¿Por qué Katia Itzel entregó jugo de pepinillo al árbitro Félix Zwayer durante el partido de Estados Unidos?

Durante el partido internacional entre Estados Unidos y Australia, un momento inusual llamó la atención del público y de las transmisiones: la árbitra mexicana Katia Itzel García habría entregado jugo de pepinillo al árbitro alemán Felix Zwayer en medio del encuentro.

La escena generó curiosidad, ya que este tipo de bebida no forma parte del equipamiento habitual en un partido de fútbol, lo que llevó a preguntarse el motivo detrás de esta acción.

Mito, ciencia y electrolitos

El jugo de pepinillo es un líquido obtenido de la salmuera en la que se conservan los pepinillos en vinagre. En los últimos años se ha hecho popular dentro del ámbito deportivo como un remedio casero utilizado para los calambres musculares, especialmente en situaciones de alta exigencia física.

Su uso ha sido reportado principalmente entre algunos jugadores de fútbol americano de la NFL, donde es relativamente común que esté disponible en bancos de suplentes o áreas médicas para casos de calambres durante los partidos.

También se ha mencionado su uso en atletas de resistencia, como corredores de largas distancias y ciclistas, así como en algunos tenistas profesionales, quienes lo han probado en entrenamientos o competencias exigentes donde la fatiga muscular es frecuente.

Los defensores de este remedio señalan que su efecto podría deberse a su alto contenido de sodio y electrolitos, lo que ayudaría a reponer sales perdidas durante la actividad física intensa. Otra teoría sugiere que su sabor fuerte y ácido podría activar reflejos nerviosos que contribuyen a reducir de manera rápida la sensación de calambre.

¿Recurso milagroso o medida improvisada?

Sin embargo, a pesar de su popularidad en el deporte, hasta el momento no existe evidencia científica concluyente que confirme que el jugo de pepinillo elimine o cure los calambres musculares de forma directa. Por ello, los especialistas lo consideran más un recurso anecdótico o complementario, más que un tratamiento médico efectivo.

En este contexto, la supuesta entrega de esta bebida durante el partido ha sido interpretada como una medida improvisada relacionada con el bienestar físico en el campo, aunque no hay confirmación oficial de que se tratara de un protocolo médico formal.

NG