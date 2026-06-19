Viernes, 19 de Junio 2026

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Al grito de 'USA, USA', estadounidenses festejan triunfo en el Fan Fest Guadalajara 2026

La afición del equipo de las Barras y las Estrellas coreó los goles de Cameron Burgess y Alex Freeman en medio de un ambiente inigualable

Por: Marck Hernández

El partido de Estaos Unidos contra Australia tuvo un excelente poder de convocatoria en Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Navarro

El partido de Estaos Unidos contra Australia tuvo un excelente poder de convocatoria en Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Navarro

Una porra se impuso en el Fan Fest de Guadalajara: "USA, USA" corearon aficionados estadounidenses que se dieron cita en el Centro Histórico tapatío para ver el triunfo de la selección de Estados Unidos sobre Australia.

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La afición del equipo de las Barras y las Estrellas coreó los goles de Cameron Burgess y Alex Freeman que le dieron el segundo triunfo a la selección norteamericana.

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Entre los aficionados asistentes, estaba James quien acudió al Centro junto a su esposa e hija. Él es originario de Salt Lake, estado de Utah, pero su hija ya nació en Guadalajara y lleva viviendo 7 años en Guadalajara. Dijo que ha disfrutado mucho la vida en la capital jalisciense.

Por esa razón acudió y disfrutó del triunfo, aunque consideró que la selección estadounidense no llegará lejos en el Mundial.

"Creo que llegaremos a la ronda de octavos de final, creo que perdemos en lo octavos. Somos buenos, pero no creo que lleguemos lejos, aunque puede haber sorpresas".

EL INFORMADOR/A. Navarro 
EL INFORMADOR/A. Navarro 

Sin embargo, también hubo asistencia de aficionados australianos quienes, además, recibieron el apoyo de los asistentes quienes les brindaron el respaldo debido a la rivalidad que existe entre México y Estados Unidos.

Incluso, cada vez que la afición estadounidense coreaba la porra "USA, USA", los aficionados mexicanos se sumaban a los australianos para opacar la porra norteamericana.

Los aficionados australianos y mexicanos reaccionaban con reclamos ante posibles decisiones arbitrales que involucraran penales y tratando de impulsar a la selección de Australia, aunque no tuvieron oportunidad de marcar goles.

EL INFORMADOR/A. Navarro 
EL INFORMADOR/A. Navarro 


Pero el ambiente no faltó al grito de "Australia, Australia".

David es aficionado australiano y vive en Sídney, pero su esposa es mexicana, por esa razón, estará en el país por este mes que dure el Mundial de fútbol. Y acudirá a ver a su selección en Estados Unidos.

"Iremos a 3 juegos, iremos al partido entre Australia y Paraguay en San Francisco, pero la mayoría parte del tiempo estaremos en México".

Lo que sí consideró de su selección es que tuvo un juego defensivo debido a la presión que hizo la selección de Estados Unidos y que propició su triunfo para colocarse en la cima de su grupo. 

JM

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