Al grito de 'USA, USA', estadounidenses festejan triunfo en el Fan Fest Guadalajara 2026

Una porra se impuso en el Fan Fest de Guadalajara: "USA, USA" corearon aficionados estadounidenses que se dieron cita en el Centro Histórico tapatío para ver el triunfo de la selección de Estados Unidos sobre Australia.

La afición del equipo de las Barras y las Estrellas coreó los goles de Cameron Burgess y Alex Freeman que le dieron el segundo triunfo a la selección norteamericana.

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Entre los aficionados asistentes, estaba James quien acudió al Centro junto a su esposa e hija. Él es originario de Salt Lake, estado de Utah, pero su hija ya nació en Guadalajara y lleva viviendo 7 años en Guadalajara. Dijo que ha disfrutado mucho la vida en la capital jalisciense.

Por esa razón acudió y disfrutó del triunfo, aunque consideró que la selección estadounidense no llegará lejos en el Mundial.

"Creo que llegaremos a la ronda de octavos de final, creo que perdemos en lo octavos. Somos buenos, pero no creo que lleguemos lejos, aunque puede haber sorpresas".

EL INFORMADOR/A. Navarro

Sin embargo, también hubo asistencia de aficionados australianos quienes, además, recibieron el apoyo de los asistentes quienes les brindaron el respaldo debido a la rivalidad que existe entre México y Estados Unidos.

Incluso, cada vez que la afición estadounidense coreaba la porra "USA, USA", los aficionados mexicanos se sumaban a los australianos para opacar la porra norteamericana.

Los aficionados australianos y mexicanos reaccionaban con reclamos ante posibles decisiones arbitrales que involucraran penales y tratando de impulsar a la selección de Australia, aunque no tuvieron oportunidad de marcar goles.

EL INFORMADOR/A. Navarro





Pero el ambiente no faltó al grito de "Australia, Australia".

David es aficionado australiano y vive en Sídney, pero su esposa es mexicana , por esa razón, estará en el país por este mes que dure el Mundial de fútbol. Y acudirá a ver a su selección en Estados Unidos.

"Iremos a 3 juegos, iremos al partido entre Australia y Paraguay en San Francisco, pero la mayoría parte del tiempo estaremos en México".

Lo que sí consideró de su selección es que tuvo un juego defensivo debido a la presión que hizo la selección de Estados Unidos y que propició su triunfo para colocarse en la cima de su grupo.

JM