FMF reconoce error del América, pero descarta alineación indebida

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol resolvió la polémica surgida tras el partido de Ida de los Cuartos de Final entre América y Pumas, al reconocer que existió un error en el procedimiento de cambios por parte del conjunto azulcrema, aunque determinó que no se considera una alineación indebida. Como consecuencia, las Águilas únicamente recibirán una sanción económica .

La jugada que provocó la controversia ocurrió al minuto 62 del cotejo. América intentó realizar una modificación cuando Miguel Vázquez salió del terreno de juego para dar ingreso a Thiago Espinosa, quien aparentemente alcanzó a ingresar al terreno de juego. Todo esto sucedió mientras Sebastián Cáceres era atendido bajo el protocolo de conmoción cerebral, mismo que concluyó que el defensor uruguayo no estaba en condiciones de continuar.

De acuerdo con las imágenes del compromiso, un integrante del cuerpo técnico de André Jardine, intervino de inmediato para corregir la maniobra , pidiendo el regreso de Vázquez al campo con la intención de que la sustitución se aplicara finalmente por Cáceres.

La acción fue revisada y posteriormente autorizada por el árbitro Luis Santander, quien validó el movimiento dentro del desarrollo del partido. Sin embargo, en Pumas sostuvieron que el video mostraba una irregularidad suficiente para considerar una posible alineación indebida.

Uno de los puntos determinantes en la resolución fue que la cédula arbitral no reportó ninguna anomalía, aspecto fundamental para este tipo de procedimientos disciplinarios.

En su comunicado oficial, la Comisión Disciplinaria explicó que, con base en los artículos 26 y 52 de los Reglamentos de Competencia y Sanciones de la Liga MX, la situación presentada no encuadra en los supuestos específicos de alineación indebida .

Dichas causales contemplan únicamente la participación de jugadores no registrados en la hoja oficial, integrantes suspendidos, incumplimiento de condiciones reglamentarias de alineación o suplantación de identidad.

Por ello, la autoridad concluyó que sí existió una omisión administrativa en la secuencia de cambios, pero no una falta deportiva que ameritara castigo mayor, por lo que América sólo será sancionado con una multa económica conforme al artículo 51 del Reglamento de Sanciones.

SV