Tigres recibe a Nashville por el pase a la Final de Concachampions

La tensión internacional se traslada a San Nicolás de los Garza. Este martes, en punto de las 19:30 horas, el Estadio Universitario de Nuevo León será el escenario donde Tigres UANL y Nashville SC definan al primer invitado a la Gran Final de la Concacaf Champions Cup 2026. Tras un intenso duelo de ida en Tennessee, la moneda está en el aire, aunque con una ligera inclinación hacia el bando regiomontano.

El rugido de ventaja

El conjunto de la UANL llega a casa con el ánimo a tope tras haber conseguido una victoria vital de 1-0 en el Geodis Park . Gracias a una anotación del delantero argentino Ángel Correa, los dirigidos por Guido Pizarro no solo traen la ventaja en el marcador global, sino también el valioso criterio del gol de visitante, que obligaría a Nashville a marcar al menos dos tantos si Tigres anota en el "Volcán".

La jerarquía de figuras como Juan Brunetta en la creación y la seguridad de Nahuel Guzmán bajo los tres palos serán los pilares para gestionar los tiempos del partido.

La resistencia de Tennessee

Por su parte, el Nashville SC de la MLS viaja a México con la urgencia de remontar. A pesar de la derrota en la ida, el equipo de B. J. Callaghan mostró ráfagas de peligro, especialmente a través de su referente, Hany Mukhtar. Sin embargo, la baja por lesión de Edvard Tagseth, quien salió entre lágrimas en el primer capítulo, representa un reto táctico importante en la zona media.

Para avanzar, los "Boys in Gold" necesitan una noche perfecta : orden defensivo para frenar la artillería felina y contundencia absoluta en las transiciones rápidas con Warren Madrigal. Nashville ya sabe lo que es eliminar a gigantes de la Liga MX y apelará a esa memoria reciente para intentar la hazaña en territorio hostil, ante uno de los públicos más exigentes del continente.

Historial reciente

28/04/2026: Nashville SC 0-1 Tigres UANL (Concachampions)

2023: Tigres UANL 1-2 Nashville SC (Leagues Cup)

2021: Nashville SC 0-2 Tigres UANL (Amistoso)

SV