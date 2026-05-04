Jalisco marca la pauta en la Olimpiada Nacional 2026

Para no perder la costumbre, la Selección de Jalisco ha mostrado un desempeño excepcional en la Olimpiada Nacional 2026 y, manteniendo el firme objetivo de consumar su vigésimo quinto título de manera consecutivo, los atletas jaliscienses ya han conseguido importantes logros como en ciclismo, disciplina en la que se impuso una nueva marca de oros, y tiro con arco, deporte en el que se retomó el trono después de tres años.

Tras los primeros 20 días de haber iniciado la justa deportiva, Jalisco avanza con paso firme y lidera la competencia con gran autoridad . Además, de continuar con récords importantes que confirman la superioridad de los atletas jaliscienses.

Al culminar las actividades en Ciclismo, la delegación auriazul consiguió 41 preseas doradas, número con el que estableció una nueva marca, no solo propia, sino también histórica en la Olimpiada Nacional. De las medallas obtenidas, 31 se lograron en Pista (velocidad), 3 BMX Park, 2 Contrarreloj, 2 en ruta, 2 BMX Race y una en MTB (montaña). María Fernanda Figueroa (7), Ximena Valentín (6) y Lía Navarro (5), fueron las máximas medallistas.

Tiro con arco fue otra disciplina en la que Jalisco dominó de principio a fin , luego de adjudicarse 26 medallas de oro con las que conquistó el campeonato, después de 3 años buscándolo. Asimismo, también se sumaron 21 de plata y 22 de bronce. Ana Hernández, Axel Rangel, César Niembro y Daniela Mendoza firmaron una sobresaliente actuación con cuatro oros cada uno.

En Pentatlón Moderno y Clavados, el conjunto jalisciense también se proclamó campeón al ganar 22 y 32 oros, respectivamente. Dentro de la primera disciplina, María Preciado y David Rojas fueron los máximos ganadores con 5 doradas y Jorge Flores le otorgó a Jalisco la presea dorada número 100; mientras que, Mía Cueva e Ian Nava aportaron siete oros cada quien en los saltos acuáticos.

Bádminton (8 oros) y Triatlón (15 oros) también se llevaron el primer lugar . En tanto que, en Voleibol de Sala se tuvo un resultado más discreto con dos de plata y cuatro de bronce; y en Escalada Deportiva, Jalisco quedó subcampeón con una de oro, dos de plata y un bronce, aunado con el histórico pentacampeonato consecutivo de Natalia González; finalmente, en el breaking se consiguió el tercer lugar.

La acción continuará esta semana con Tiro Deportivo y Hockey sobre pasto, disciplinas que se realizarán en territorio jalisciense. Además de que también iniciará el Básquetbol, Boxeo, Raquetbol, Squash, Natación y Vela en distintas entidades del país.

Medallero al momento

Jalisco | 160 oros | 111 platas | 97 bronces Nuevo León | 68 oros | 66 platas | 61 bronces Aguascalientes | 23 oros | 18 platas 21 bronces

*Hasta la jornada del domingo 3 de mayo.

SV