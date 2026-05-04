Arsenal y Atlético pelean por volver a una Final de Champions League

Tras empatar a una anotación en el duelo de Ida, Arsenal y Atlético de Madrid volverán a verse las caras este martes 5 de mayo a las 13:00 horas en un choque de todo o nada que definirá al primer finalista de la temporada 2025/26 de la Champions League. El Emirates Stadium será el escenario donde dos equipos históricos buscarán romper largas sequías y acercarse nuevamente a la codiciada “orejona” .

El empate en territorio español dejó la eliminatoria completamente abierta, por lo que cualquier detalle podría inclinar la balanza, ya que tanto ingleses como colchoneros saben lo que representa esta oportunidad. Para ambos, alcanzar la Gran Final significaría poner fin a una larga espera en la máxima competencia europea.

Los Gunners arrastran 20 años sin clasificarse a una final continental, por lo que el equipo dirigido por Mikel Arteta intentará aprovechar el gran momento que vive en el torneo. Arsenal presume una impresionante racha de 13 partidos sin conocer la derrota en esta edición, con saldo de 10 victorias y tres empates.

Además, la solidez defensiva ha sido una de sus principales armas, al mantener su arco en cero en ocho ocasiones, incluidas dos durante la serie de Cuartos de Final frente al Sporting de Lisboa. A ello se suma que los londinenses llegan con tres partidos consecutivos sin perder en condición de local, un factor que podría pesar en una noche decisiva.

Por su parte, el Atlético de Madrid encara este compromiso como el único objetivo restante de la campaña, luego de que se le escapara la Copa del Rey y asegurar prácticamente su presencia entre los cuatro mejores de La Liga. Los dirigidos por Diego Simeone han tenido un recorrido más irregular en la Champions, con siete victorias, tres empates y cinco derrotas.

Sin embargo, los Colchoneros apelan a su experiencia y carácter competitivo para dejar atrás los fantasmas europeos y volver a una final después de una década de ausencia.

Como antecedente inmediato, ambos se enfrentaron en la fase liga de esta misma temporada, encuentro que terminó con contundente victoria del Arsenal por 4-0 . Ahora, con el boleto a la final en juego, la historia promete ser muy distinta.

SV