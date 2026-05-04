Pumas recurre a esta parte del reglamento para pedir sanción al América

Pumas ha presentado una queja formal ante la Comisión Disciplinaria por la posible alineación indebida del Club América en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026.

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El Club Universidad Nacional ha entregado la documentación necesaria, incluyendo pruebas en video y bajo reglamento, para que se inicie un proceso de investigación de oficio. Esta acción de Pumas se centra en una situación específica que ocurrió durante el encuentro , donde, según el club universitario, el América habría infringido las normas de sustitución.

La controversia surge por una sustitución en el minuto 62 del partido de ida

El incidente que motivó la queja de Pumas tuvo lugar en el minuto 62 del partido. El defensa uruguayo Sebastián Cáceres, del América, recibió atención médica tras un choque de cabezas con Álvaro Angulo, jugador de Pumas.

En ese momento, el América se disponía a realizar tres cambios simultáneos , habiendo ya efectuado una sustitución previa debido a la lesión de Cristian Borja, quien fue reemplazado por Ramón Juárez.

La controversia surgió cuando el cuarto árbitro, Maximiliano Quintero Hernández, inicialmente marcó en la pizarra la salida de Miguel Vázquez para dar entrada a Thiago Espinosa . Sin embargo, Paulo Victor Gomes, primer asistente de André Jardine, se percató de que Sebastián Cáceres tendría que abandonar el campo debido a una posible conmoción cerebral y una fractura en el rostro.

Ante esta situación, Gomes habría "empujado de regreso" a Miguel Vázquez hacia la cancha , con la intención de que el cambio se realizará en lugar del lesionado Cáceres.

¡América cometió alineación indebida!



Lo hizo, es un hecho. Los árbitros no lo pusieron en la cédula, pero hay video. El cambio estaba completado y volvieron a meter a su jugador a la cancha cuando vieron que Cáceres no podía continuar.



¡ESCÁNDALO, @LigaBBVAMX ! pic.twitter.com/07L3xSvW2p— Análisis Puma (@AnalisisPuma) May 4, 2026

Pumas argumenta que esta maniobra constituye una alineación indebida, basándose en el reglamento que rige las sustituciones en el fútbol. La queja formal de Pumas fue aceptada el lunes , y la Comisión Disciplinaria será la encargada de revisar los hechos y determinar si existen elementos suficientes para imponer una sanción al Club América.

El cuadro del pedregal se mantendrá a la espera de la resolución de la Comisión Disciplinaria, confiando en que las pruebas presentadas, tanto en video como las referencias al reglamento, respalden su solicitud de sanción.

La decisión de la Comisión Disciplinaria podría tener implicaciones significativas en el desarrollo de la liguilla del Clausura 2026.

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