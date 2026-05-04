Charros vuelve a casa con la mira en la cima de la Zona Norte

Luego de una semana de contrastes, Charros de Jalisco regresa al Estadio Panamericano para enfrentar sus dos próximas series que serán ante los Algodoneros de Unión Laguna y Rieleros de Aguascalientes , con la misión de sacar provecho de su condición de locales para mantenerse entre los primeros lugares del standing general de la Zona Norte de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol.

La novena albiazul presentó claroscuros en sus más recientes juegos. Primero, consiguió su primera barrida de la campaña al pasarle por encima a los Dorados de Chihuahua; pero, después se vino un golpe muy duro, ya que Sultanes de Monterrey les sacó la escoba y con un poderoso pitcheo, apagó la ofensiva jalisciense.

Tras seis días de gira, Charros vuelve a casa este martes 5 de mayo para recibir a los Algodoneros , conjunto que no está viviendo su mejor momento, puesto que llega con marca de 6-9 que los relega hasta el penúltimo lugar del standing. Vienen de perder su serie más reciente que se dio contra los Dorados.

Posteriormente, el viernes 8 de mayo, Jalisco recibirá a los Rieleros, escuadra con la que se encuentran, momentáneamente, empatada con récord de 8-7 y que se ubica en quinta posición, por detrás de los Charros.

Para la serie ante los de Unión Laguna, el mánager Benjamín Gil estableció su rotación abridora con Zach Plesac, César Gómez y Kurt Heyer . Y, con base en el orden que se ha manejado hasta el momento, los abridores ante Aguascalientes serían Zac Grotz, Luis Iván Rodríguez y Luis Payán.

Cabe destacar que, Allen Córdoba presentó una molestia en la rodilla izquierda y Mateo Gil reportó una molestia muscular en la ingle derecha, ocasionando que salieran por lesión en el segundo encuentro de la serie contra Sultanes, por lo que podrían estar ausentes en este inicio ante los Algodoneros.

SV