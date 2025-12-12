El pasado jueves, Tigres UANL recibió a Toluca en el Estadio Universitario para disputar el primero de dos duelos correspondientes a la Fase Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, del cual el equipo local resultó ganador y se posiciona a la cabeza del certamen semestral. Pese a este panorama, los Diablos Rojos todavía tienen posibilidades de conseguir el título del actual campeonato mexicano.

En el pasado encuentro, Toluca perdió por 1-0 ante Tigres. Los Diablos Rojos, que buscan el bicampeonato, tenían expectativas de alcanzar un marcador favorable del partido de Ida, pero ahora tienen la misión de remontar en casa.

Durante el primer tiempo, Toluca no le pudo hacer frente a la superioridad de los Universitarios, quienes estaban respaldados por la afición del Volcán. El partido comenzó con nerviosismo y un juego ríspido por parte de ambos equipos, pero conforme pasaron los minutos, Tigres tomó el control del encuentro. Diego Laínez y Ángel Correa se convirtieron en los motores ofensivos, desequilibrando una y otra vez a la defensa escarlata.

El dominio universitario encontró en Hugo González a su mayor obstáculo. El arquero de Toluca sostuvo el cero en su arco con dos atajadas clave: primero ante un potente disparo de Jesús Garza y después frente a un tiro de media distancia de Laínez. Gracias a él, los Diablos lograron irse al descanso sin daños en el marcador.

Pero la historia cambió por completo al inicio del complemento. El propio González pasó de héroe a villano tras cometer un error que abrió la puerta al único gol del partido. Al intentar salir jugando, entregó el balón a Laínez, quien de inmediato cedió para Ángel Correa. El argentino definió con frialdad para encender el Volcán y poner el 1-0.

¿Qué necesita Toluca para ganar el Apertura 2025?

El equipo de los Diablos Rojos necesita ganar por dos goles en el partido de Vuelta para ser campeón. En esta instancia decisiva no hay ventaja deportiva, de modo que Toluca no podrá usar a su favor la posición en la tabla general.

Tal como lo dispone la reglamentación de la Fase Final del torneo de la Liga MX, si hay empate en el marcador total, el enfrentamiento se alargará treinta minutos; de continuar la igualdad de anotaciones tras esta compensación, sería momento de definir todo en penales.

Si Toluca empata o pierde, perderá la final y Tigres será campeón.

No te pierdas el desenlace del certamen del balompié semestral de la Liga MX este domingo en el Estadio Nemesio Diez, a partir de las 19.00 horas.

